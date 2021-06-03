傳中行及工行擬最快下周發行點心債，以準備南向債券通啟動

《經濟通通訊社３日專訊》外電報道指，中國銀行（０３９８８）和工商銀行
（０１３９８）最快於下星期在香港發行點心債，讓內地投資者在南向債券通開通後參與。
《彭博》引述消息報道，預期南向債券通即將啟動，部門正就二級市場投資主權、準主權點
心債或美元債作準備。（ｓｋ）
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