  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/06/2021 16:12

【新冠疫苗】食衞局局長批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至１２歲

　　《經濟通通訊社３日專訊》食物及衞生局局長陳肇始經參考顧問專家委員會的意見，今日批
准降低復必泰疫苗接種年齡下限至１２歲，政府將於下星期初公布為１２至１５歲青少年接種復
必泰的安排。
　　食衞局表示，除了參考顧問專家委員會意見，亦考慮新冠病毒對公眾健康構成的威脅，認為
降低復必泰疫苗接種年齡，效益大於風險，不但可保護青少年免受感染，亦有助他們盡早回復正
常的校園和日常生活。（ｈｙ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/06/2021
《神州經脈》財新服務業PMI遜　螞蟻消金公司獲批　股匯續齊跌
中國故事03/06/2021
【鴻蒙崛起】華為鴻蒙問世抗壟斷　定位「物聯網平台」　各方祝福
FOCUS03/06/2021
【FOCUS】褐皮書頻提「供應鏈中斷」 聯儲收水姿態得啖笑
開市Good Morning03/06/2021
林家亨：時代天使可用本金抽忌孖展
財經熱話03/06/2021
紅股續派滾存十五年 煤氣1手變3.3手
香港要聞02/06/2021
【答問大會】林鄭：接種疫苗是免檢疫往返內地必要條件　打針誘因由商界提供
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞睇「中醫教你如何對抗隱形殺手─高醇」網上講座

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金