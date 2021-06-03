【新冠疫苗】食衞局局長批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至１２歲

《經濟通通訊社３日專訊》食物及衞生局局長陳肇始經參考顧問專家委員會的意見，今日批

准降低復必泰疫苗接種年齡下限至１２歲，政府將於下星期初公布為１２至１５歲青少年接種復

必泰的安排。

食衞局表示，除了參考顧問專家委員會意見，亦考慮新冠病毒對公眾健康構成的威脅，認為

降低復必泰疫苗接種年齡，效益大於風險，不但可保護青少年免受感染，亦有助他們盡早回復正

常的校園和日常生活。（ｈｙ）

