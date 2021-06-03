《小傳日記》魚缸續回吐，磚頭齊跌倒；再失兩萬九，百天線難守

《小傳日記》美股隔晚繼續逼近歷史高位，道指升２５點，不過中港兩地磚頭佬都捱沽，拖

累香江魚缸今日繼續回吐。恆指高開６７點報２９３６５，升幅曾擴至８０點，高見２９３７７

，但神州財新服務ＰＭＩ公布後，魚缸即時腳軟掉頭跌１５０點，午後更加愈跌愈多，質低超過

３００點，一舉失守兩萬九關、十天線（２９００６點）以及百天線（２８９８４點），最終收

報２８９６６，跌３３１點或跌逾１巴仙，主板成交１３８９﹒３２億銀。國企指數報

１０８２６，跌１２５點或跌逾１巴仙。恆生科技指數報８１６４，跌７０點或跌近１巴仙。

即月期指新報２８８４５，跌２９９點，低水１２１點。即月國指期貨報１０７７０，跌

１１１點，低水５７點。即月科指期貨新報８１４９，跌８３點，低水１７點。

藍戰士中，只有唔夠十隻向上。由於疫情升溫，「來港易」暫停，金融股繼續腳軟，大象

（００００５）唔見近１巴仙，報４８﹒８銀；小象（０００１１）碌低逾１巴仙，報

１６０﹒３銀；ＡＩＡ（０１２９９）挫近２巴仙，報９７﹒５５銀。生發發（００３８８）跌

低近２巴仙，報４７５﹒８銀。而紐約期油隔晚創３２個月高位，油佬繼續受捧，不過升勢已見

放緩，三桶油只有中海油（００８８３）仲有得升，但都只係輕輕跳高２格，報８﹒５５銀。

Ａ場反覆向下，上證綜合指數報３５８４，跌１２點或跌近半巴仙；深證成分指數報

１４７６１，跌９６點或跌近１巴仙；兩市成交額９５５８億銀人仔。



＊獲重納指數小米向上舞，調控再加辣內房齊下殺＊



科網佬今日冇咩運行！小米（０１８１０）再晉身富時中國５０指數，旗下手機響智利出貨

量大增１０倍，股價全日彈高逾２巴仙，重上３０銀；阿里（０９９８８）最大股東軟銀將股票

抵押融資增至百億美金，阿里腳軟近２巴仙，報２１０﹒８銀；美團（０３６９０）早盤造好，

但深圳將就大數據殺熟加辣，違法最高罰成５千萬人仔，搞到美團轉跌逾１巴仙，報３０７﹒４

銀；京東集團（０９６１８）唔見逾１巴仙，報２９５﹒８銀；ＱＱ（００７００）終止連日升

勢，走低逾２巴仙，報６１５﹒５銀。

內房佬亦齊齊跪低，事關浙江再出招加強房地產調控，升級實施網格控價、市區限購，設住

宅地出讓限價，廣深地區金管局又開展房貸市場大整頓，實行房住不炒！旭輝（００８８４）插

水近３巴仙，報６﹒６９銀；潤地（０１１０９）走低近２巴仙，報３５﹒９５銀；佳兆業

（０１６３８）走軟逾１巴仙，報３﹒４８銀；世茂（００８１３）腳軟逾１巴仙，報２２﹒４

銀；時代中國（０１２３３）潛低逾２巴仙，報１０﹒６６銀。



＊欲整頓教企教育股心死，高層齊減持雷蛇失支持＊



神州教育部公布推進課後服務全覆蓋，加大力度治理整頓校外培訓機構，之前市監總局又對

１３間培訓機構處以頂格罰款，教育佬真慘情。有人歡喜有人愁，新東方（０９９０１）畀富時

踢出中國５０指數，全日插低近９巴仙，報８０﹒５銀；新東方在綫（０１７９７）亦潛水近９

巴仙，報１０﹒９８銀；中教（００８３９）唔見近４巴仙，報１９﹒６銀；思考樂

（０１７６９）走軟近３巴仙，報５﹒５５銀；希望教育（０１７６５）腳軟近１巴仙，報

２﹒２２銀。

孖屐今日焦點個股眾多。四環（００４６０）附屬腫瘤新藥獲批臨床，日內最高見過

３﹒９５銀破頂，補返５年前下跌裂口，全日彈近４巴仙，報３﹒７３銀。山東墨龍

（００５６８）涉資訊披露違規遭中證監調查，全日唔見近兩成三，報５﹒９２銀。雷蛇

（０１３３７）主席同非執董折讓減持套現逾６﹒６億，雷蛇潛水近一成三，報２﹒２７銀跌穿

１０天線，更差少少穿埋牛熊線。愛帝宮（００２８６）都係折讓配股，但孖屐懶理繼續炒三胎

概念，收市倒升兩成五，報０﹒９５銀，請請！



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