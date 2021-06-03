《真知灼見－溫灼培》提防金價短期出現技術調整

《真知灼見》現貨金價自從於今年３月在大約１６８０美元形成圖表的雙底形態後，踏入４

月份其價格便一直攀升。倘從４月初至本周高位，現貨金價的累積升幅更達至１２﹒２％。期間

金價的上升當然並非純粹技術因素。基礎因素變化對黃金的推升相信更為重要。



從近期陸續揭露的資料顯示，於３、４月份期間，不少中央銀行曾對黃金作出了吸納。例如

印度及柬埔寨中央銀行據了解就於３月份分別吸納了６﹒８噸及５噸黃金。到４月份購黃金作儲

備的中央銀行更包括有泰國央行（購了４３﹒５噸）、烏茲別克（８﹒４噸）及哈薩克斯坦

（４﹒４噸）。這一切反映出，金價在１８００（美元．下同）之下，確有不少中央銀行對增持

黃金儲備感興趣。而從這一事件告訴我們，１８００元或成為日後金價的一個有力支持。



回觀５月份，金價從１８００元進一步走強。相信與當時中美高調出手打壓加密貨幣有關。

一點必須理解，加密貨幣與黃金同屬主流貨幣的替代品。當投資者不信任主流貨幣，便會把資金

掉進這兩市場。但鑑於加密貨幣近期受歡迎程度遠勝黃金，搶去了不少黃金投資資金。所以當中

美同時出手打壓加密貨幣，使資金撤離這市場，金價便間接受惠，並加快了金價於５月份的升勢

。由於金價於１９００元已多少反映了上述利好因素，料金價短期需作橫行鞏固。至於今年１月

６日高位約於１９６０元料更會成為短期金價的龐大上升阻力。



事實上，我們不能只留意利好消息，而忽略了一些存在的利淡因素。眾所周知，印度近月面

對嚴峻疫情，導致經濟大受損害。據路透社引述印度當地最大黃金貸款公司

Ｍａｎａｐｐｕｒａｍ Ｆｉｎａｎｃｅ的資料顯示，因不少業主無力償還按揭，該公司於今年

首季被逼把這些業主的黃金抵押於市場上強拍還債。拍出的金額高達５５００萬元。這金額較去

年最後三季相加金額，只有１１００萬高出了５倍。當然，對於整個黃金市場而言，這不是一個

大數。但也不要忘記，這只是印度第一季的情況。而印度於第二季的疫情更見惡劣。印度作為全

球第二大黃金需求國，料印度情況會拖著金價的上升能力。提防短期金價或作技術調整。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

