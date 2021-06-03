《投資領域－譚家駿》亞太股市平衡部署，聚焦兩大方向

《投資領域》２０２０年是非常特殊的一年，新冠肺炎疫情爆發、各國政府實施嚴格的封鎖

措施，環球經濟疲弱的情況下，股票市場回報卻相當的強勁，主要由於各地中央銀行為應對疫情

而推出的寬鬆貨幣政策，以及政府的刺激性財政措施。

對於２０２１年的股市，我們留意到的風險之一，是市場認為經濟復甦和極低息的環境能夠

同時並存。美國１０年期國債息近日升至１﹒６厘水平左右，曾經引起市場憂慮，對包括亞太區

在內的股票市場構成衝擊。

然而，投資者要留意的是，其實在２０１８年的時候美國１０年期國債息實際上超過３厘。

因此，當全球復甦時，利率或會上升，而建立平衡的投資組合才是應對不明朗因素的關鍵。

舉例而言，我們的亞太區投資組合中，資訊科技股約佔２２％，金融和銀行股約佔２０％，

消費品企業則佔３０％；而從地區分布來看，主要聚焦大中華股市，比重約４６％，印度次大陸

和南韓則分別佔近１９％及１２％，東南亞市場比重亦近１０％。



＊長期投資趨勢與復甦＊



除此之外，我們認為，投資者需要兼顧長期投資趨勢及部分復甦主題，以維持合理平衡的投

資組合。

例如亞洲的消費趨勢便值得看好，日漸富庶的亞洲消費者，尤其是當中的中國消費者，將不

斷提升生活質素，亦願意花錢購買更優質的產品。

此外，亞洲製造業公司升級和向增值曲線上移也值得憧憬。而考慮到區內尤其是中國和澳洲

企業一直在增加研發及創新投資，我們仍然對亞洲的醫療保健發展抱有信心。

另一方面，我們認為市場將會踏入復甦期，從去年的低基數中反彈，而事實上，今年首幾個

月的出口數據及汽車銷售數字止跌回升，便已經反映市場開始復甦。



＊化妝品疫後利潤可觀＊



在復甦主題上，我們聚焦化妝品公司。去年各國實施封鎖措施後，大部分人在家工作，因此

亦毋須化妝，拖累唇膏銷售額下跌約５０％。但長遠來看，我們相信化妝品業務能於疫情後出現

可觀的利潤，這個行業當中更有不少企業的盈利能力不俗，市場可能忽視了這些公司的機遇。

銀行業同樣值得關注，市場認為低息和疫情相關的不明朗因素令行業前景黯淡，但我們相信

這只是短期現象。長線而言，當經濟最終復甦時，尤其是在信貸滲透率偏低的市場如印度及印尼

，當中擁有合理或出色盈利能力的銀行將會成為主要受惠者。

總結而言，我們認為嚴守紀律及堅持投資理念極為重要，孤注一擲並非明智之舉，作為由下

而上的長線投資者，我們嘗試發掘能於疫情後成為長遠贏家的企業，並在計及估值和長遠增長潛

力後，致力物色能夠提供合理風險回報的公司。《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

