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即市新聞

03/06/2021 10:35

《保險智衛－余栢堅》人壽保險學問多，配搭使用填補保障缺口

　　《保險智衛》近年各界對自願醫保的大力推廣，令普羅香港市民對醫療保險的關注得以增加
，要為家庭造好保障安全網，除了住院、危疾等健康保障外，財務保障不論是對家庭經濟支柱或
其家人亦同樣重要。
　　根據瑞士再保險公司２０２０年一項研究調查發現，接近三成香港人低估自己的人壽保障需
要，而且大部分家庭都有保障缺口（即可用資產未達人壽保障需要之差距），平均每戶超過二百
萬港元，而三分一家庭的保障缺口更超過５０％。

＊善用壽險填補保障缺口＊

　　要短時間內填補保障缺口，人壽保險可以是其中一種有效的財務工具。其實不少港人都已有
人壽保險，只是投保時可能是為儲蓄或其他目標，而非著重做足人壽保障；又或年輕時確實沒有
很大的財政責任，未有意識到定期檢視並補足保障的重要性，隨著家庭崗位改變，如結婚生子、
父母退休等，財政責任變得越來越重，擴大了保障缺口。

＊定期壽險槓桿比率較高＊

　　不少人在考慮投保人壽保險時都會選擇能提供終身保障兼有儲蓄成分的計劃，若自己的財務
責任較大，要做足保障的話，保費會相對較高。對於財務負擔不輕的「夾心」階層人士而言，要
填補中長期的保障缺口，可考慮一份終身人壽保險，再輔以一份定期壽險；前者提供終身＊保障
及具儲蓄成分助抗衡通脹，後者以相對較相宜的保費提供槓桿比例較高的人壽保障，助填補保障
缺口。
　　舉例一個４５歲非吸煙男士，因換樓而增加４００萬港元的財務負擔，他可選擇一份保額
１００萬港元、供款１０年，具儲蓄成分的終身壽險計劃作基本保障，每年保費約５萬多港元；
另外再附加一份定期壽險附約，每年５千多港元保費就可獲３００萬港元保額，即終身人壽計劃
的十分一價錢就可享多三倍的人壽保障。到財務負擔減輕時，他可選擇減低定期壽險的保額，甚
至不再續保，只保留終身壽險計劃作傳承之用。如計劃保留定期壽險，保單持有人亦可選擇利用
保單轉換權益，根據保單條款將定期壽險轉換成終身壽險計劃。這種靈活性較高的保單轉換安排
，可讓被保人在身體狀況良好時以定期壽險的較低保費「鎖定」保額，保留未來可將保額轉換成
其他終身人壽保障計劃的權利，而毋須提供可受保證明。
　　一份人壽保險除了讓被保人獲得終身＊保障外，某些指定保單更可作為抵押品，向貸款機構
以保單逆按的方式貸款，作為退休生活費用，下次再與大家詳盡解構。
＊需視乎各保險公司對於終身的定義
《富衛香港及澳門首席產品總監　余栢堅》

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