深圳擬嚴懲網絡平台大數據劏熟客問題，港股跌３３１點失守百天線

《經濟通通訊社３日專訊》美國暫緩對６個國家的報復性關稅計劃，隔晚美股三大指數輕微

向上。港股開升６７點報２９３６５點，滬深兩市亦向上，惟內房及本地地產股一同下跌，華為

公佈鴻蒙系統２﹒０，刺激手機設備股走高。午後深圳就數據條例徵求意見，科技公司劏熟客最

高可罰５０００萬人幣，拖累ＡＴＭ走低，小米（０１８１０）升幅亦收窄，恆指最低見過

２８９０２點跌３９４點。收跌３３１點或１﹒１３％，報２８９６６點，失守十天

（２９００６點）和百天線（２８９８４點），主板成交１３８９﹒３２億元，少７﹒５２％。

國指報１０８２６點，跌１２５點或１﹒１４％。科指報８１６４點，跌７０點或０﹒８６％。

來港易暫緩，友邦（０１２９９）跌１﹒６１％，報９７﹒５５元。匯控（００００５）軟

０﹒７１％，報４８﹒８元；建行（００９３９）走低２﹒０６％，報６﹒１９元；港交所

（００３８８）跌１﹒７８％，報４７５﹒８元。

港股急跌，拖累Ａ股表現。上證綜指報３５８４點，跌１２點或０﹒３６％；深證成指報

１４７６１點，跌９６點或０﹒６５％，總成交９５５７﹒７５億人幣，少５﹒６５％。



＊劏熟客可罰近五千萬人幣，騰訊挫逾２％＊



深圳就數據條例徵求意見稿，針對網絡平台利用大數據劏熟客問題，若違法所得不超過一萬

人幣，５萬人幣起罰；嚴重的可處５０００萬人幣以下或者上一年度營業額５％以下罰款。騰訊

（００７００）跌２﹒０７％，報６１５﹒５元；美團（０３６９０）跌１﹒４１％，報

３０７﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒６８％，報２１０﹒８元；京東（０９６１８）

跌１﹒３３％，報２９５﹒８元；百度（０９８８８）走低２﹒９１％，報１９０﹒５元。另外

，快手（０１０２４）回吐２﹒８３％，報２０６﹒２元；同業嗶哩嗶哩（０９６２６）更大跌

４﹒７５％，報８５２元。

富時羅素更新富時中國５０指數成份股，本月２１日生效。將把小米、中遠海控

（０１９１９）和中信股份（００２６７）納入，分別升２﹒３９％，報３０元；跌１﹒７８％

，報１５﹒４２元；揚３﹒９５％，報９﹒２１元。剔除吉利汽車（００１７５）、中國恆大

（０３３３３）和新東方教育（０９９０１），分別收跌２﹒１％，報２０﹒９５元；挫

５﹒２５％，報１１﹒１８元；插８﹒９９％，報８０﹒５元。



＊紹興市住宅限買限沽，內房股走低＊



紹興市房地產市場持續健康發展協調小組辦公室提出，紹興市商品住房價格實行網格化管控

，在市區範圍內實行限購；在紹興市區新購買的住房，領取不動產權證書滿３年方可轉讓。內房

股下挫，碧桂園（０２００７）跌１﹒０１％，報９﹒４８元；潤地（０１１０９）跌

１﹒５１％，報３５﹒９５元；恆大（０３３３３）走低５﹒２５％，報１１﹒１８元；融創

（０１９１８）軟０﹒５１％，報２９﹒１５元。

華為推出鴻蒙２﹒０系統、華為全場景１＋８＋Ｎ智慧生活解決方案，一站式解決智能家居

、智慧辦公、智慧出行、運動健康、影音娛樂５大生活場景，意味將不再依賴Ａｎｄｒｏｉｄ系

統。概念股個別發展，比亞迪電子（００２８５）跌３﹒３４％，報４９﹒２５元；中軟

（００３５４）跌２﹒２４％，報９﹒６２元；舜宇（０２３８２）跌１﹒４８％，報２００元

；長飛光纖（０６８６９）升３﹒２９％，報１０﹒０４元。瑞聲（０２０１８）為本日表現最

佳恆指及科指股，揚５﹒２２％，報５１﹒４元。（ｎｓ）

