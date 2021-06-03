《樓市點評－汪敦敬》全民倡造地刻不容緩

《樓市點評》香港大病初癒，百廢待興，配合《國安法》，我認為是一個追求「人人可安居

」的最好契機！但我認為香港房策上仍有很多觀念可以修正的，我分享意見如下：



首先在２０１８年政府將公私營房屋供應比例由六四比變為七三比，但三年後公屋建屋量反

而是十年新低，這反映政府要比以前更加努力去做，作為市民，我認為香港的公務員文化要改變

，由「唔做、唔錯、明哲保身！」應改為人人必須「交成果」及「交數」！要整體公務員文化改

變並不是少數人去努力，更加需要變的是市民，市民對官員往往太苛刻了，我認為之後應多批判

不做事的官員，對主動做事的官員應多些包容，市民應有彈有讚！我們經常看到香港投訴文化過

盛，真正有能力的人怎會甘心受辱進入官場？投訴太多，官員超過一半時間都去回應投訴的話，

我們的政府又怎會效率高？香港有今日，其實香港人自食其果。



說回房屋供應七三比，這只能是一個權宜之計，因為人的欲望及需求是有階段性的，很多人

在需要公營房屋這個階段之後是需要資產的，即是說有不少公屋居民其實都會有下一個階段的需

求。



現在居屋的抽籤制度，我認為落後過時且低效益的，在供應不足的情況下，居屋的抽籤結果

愈不明確就愈對房策不妙，居屋愈供應不足就愈多人去申請，就好像銀行擠提一樣，我們見到最

近一次居屋抽籤總共有２３﹒６萬人，但有１２﹒８萬人是單身年輕人，這代表了信心不足令到

更多市民去抽籤，如果要解決這種銀行擠提式的參與情況，政府必須要有一個確定的承諾以令到

公眾回復信心的！我認為應該將居屋的優先服務對象定位在「三十多歲的已婚小家庭」，如果香

港大量增加土地供應的話，就可以在幾年內應付到，更加重要的是「三十多歲的小家庭」其實亦

是所有年輕人的必經之路，只要公眾認為政府能支持這個板塊一定可以有居屋，就可以化解到年

輕人長遠的擔憂，那「擠提效應」就可以大減！



很多人還未明白，當居屋抽籤成為大抽獎的時候，抽籤方式就必須要改變，因為機會渺茫的

效應，只會令年輕人對社會和政府都不信任，其實政府是應該避免大抽獎的情形出現，但偏偏實

際上政府是進一步促成大抽獎的出現，官僚文化令到一些官員因循錯誤的舊方式，在供應不足情

形之下仍然繼續提高抽籤的入市門檻，最近這次居屋抽籤是將入息上限調到６﹒６萬，這個數字

在推出當時即２０２０年９月是可以買到嘉湖山莊三房，而且是可以過到壓力測試的，這樣結果

就是令參與抽籤的人大增，可憐真正需要的人在機會渺茫之下變得更渺茫，社會怨氣自然被不良

政客和傳媒有機可乘了。



希望大家都努力支持及鞭策政府增加土地，尤其是增加年輕人的上車機會，我們是責無旁貸

的。《祥益地產總裁 汪敦敬》

