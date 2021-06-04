《缸邊麗評－熊麗萍》新經股六月「絕地反彈」機會大於「六絕」

《缸邊麗評》新經濟股於６月份開局表現不俗，小米（０１８１０）首季業績發布是「觸發

點」，股價重上３００元，帶動新經濟股投資氣氛，股價經過三個多月的深度調整，６月份是「

絕」，還是「絕地反彈」？



美團（０３６９０）業績令股價上升，但從基本面看，筆者找不到很實在的支持理據，反而

在「時間」上有一定的幫助。在ＡＴＭＸＪ股份當中，美團是最後公布首季業績的公司，其餘四

家公司業績對股價的影響已消化，掃除了部分不明朗因素，只要美團業績與市場預估沒有出現太

大落差，拖累其他互聯網巨企股價的機會已減少，撈底的風險已大大減低。而北水資金重新積極

吸納騰訊（００７００）、美團股份，對股價及市場氣氛有一定幫助。美團股價在過去一星期最

多曾累積近兩成升幅，即使弱勢的阿里巴巴（０９９８８）亦隨著更多業務重整的進展消息，股

價曾上升一成。最新亦有報道指螞蟻消費金融公司已獲批開業，雖然營運新規具體如何，目前仍

未有資料，但反映集團在螞蟻事件之後的整改已有進展，亦是監管機構所接納，如此看來，其他

互聯網平台企業的整改或已逐步到位，而最重要及大規模的監管要求料已出台，未來的消息應是

較次要的監管及調整政策，影響料較少。



另一方面，美團大股東兼董事長王興將捐贈９３５萬股予旗下慈善基金，金額達２９億元，

作為教育及科研之用，估計這也是回饋社會的一部分，但好處是不必從集團新增利潤抽出（騰訊

及阿里巴巴則以新增利潤投資於新業務），美團股價反彈力料較強，而北水周初亦大額淨買入美

團及騰訊，為股價支持的另一有力因素。



但筆者認為監管機構對相關巨企的整改要求仍陸續有利好及利淡消息出台，未來股價料仍反

覆，但６月「絕地反彈」而非「六絕」的機會始終較大。

《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》

