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即市新聞

03/06/2021 09:19

【聚焦人幣】ＱＤＩＩ大量發放，人幣中間價續貶３８點穿６﹒３８

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８１１，較
上個交易日跌３８點子，實現兩連貶，上個交易日報６﹒３７７３。
　　繼人行將金融機構外匯存款準備金率由當前的５％上調２個百分點至７％後，據外電測算，
６月１日，外匯局一次性向１７家合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）發放了１０３億美元額度。
據《上海證券報》引述中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，這是有史以來單次或單月批准額度
最多的一次。他指出，加快ＱＤＩＩ額度發放，有助於構建金融雙向開放新格局，也有利於疏導
境內主體多樣化境外資產配置需求，為境內金融機構提升境外投資能力提供機會。
　　

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３８１１　　　　＋　　３８﹒００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒７８９５　　　　－　　１０﹒００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒８２１０　　　　－　　３８﹒００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２２４　　　　＋　　　５﹒１０
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　９﹒０４０８　　　　＋　１５７﹒００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒９４２８　　　　－　　２３﹒００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒６１５０　　　　－　１０５﹒００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８２４７　　　　＋　　３４﹒００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１０４０　　　　－　　３４﹒００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２９９８　　　　＋　１８５﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４６１　　　　－　　　７﹒４０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒４６０５　　　　－　６３７﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒１１８６　　　　－　３８８﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１７４﹒１３００　　　　＋　　５６﹒００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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