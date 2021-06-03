【聚焦人幣】ＱＤＩＩ大量發放，人幣中間價續貶３８點穿６﹒３８

《經濟通通訊社３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８１１，較

上個交易日跌３８點子，實現兩連貶，上個交易日報６﹒３７７３。

繼人行將金融機構外匯存款準備金率由當前的５％上調２個百分點至７％後，據外電測算，

６月１日，外匯局一次性向１７家合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）發放了１０３億美元額度。

據《上海證券報》引述中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，這是有史以來單次或單月批准額度

最多的一次。他指出，加快ＱＤＩＩ額度發放，有助於構建金融雙向開放新格局，也有利於疏導

境內主體多樣化境外資產配置需求，為境內金融機構提升境外投資能力提供機會。





貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３８１１ ＋ ３８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒７８９５ － １０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒８２１０ － ３８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２２４ ＋ ５﹒１０

１英鎊╱人民幣 ９﹒０４０８ ＋ １５７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒９４２８ － ２３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒６１５０ － １０５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８２４７ ＋ ３４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１０４０ － ３４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２９９８ ＋ １８５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６１ － ７﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４６０５ － ６３７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒１１８６ － ３８８﹒００

１人民幣╱韓元 １７４﹒１３００ ＋ ５６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

