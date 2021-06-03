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即市新聞

03/06/2021 17:00

《鍾之日記》鴻蒙刺激手機揚，人幣Ａ場兩連跌

　　《鍾之日記》６月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　美國暫緩對６個國家的報復性關稅計劃，隔晚美股三大指數輕微向上。美國前總統特朗普早
前下令今年１月起禁止美國企業及個人投資被美方認定與中國軍方有聯繫的企業，外電引述消息
指，現任總統拜登計劃本周修訂相關投資禁令名單，將保留原先名單上的大量實體。在特朗普時
期制定的清單中，有逾四十家中國企業，包括中電信（００７２８）、中移動（００９４１）、
中國航空集團等。不過，小米集團（０１８１０）已正式被美國國防部解除相關認定。
　　香江魚缸今日開升６７點報２９３６５點，深圳市政府徵求意見，科技公司劏熟客最高可罰
５０００萬人幣，拖累ＡＴＭ走低，騰訊（００７００）收跌２％，美團（０３６９０）收跌
１％，恆指最終收跌３３１點或１﹒１３％，報２８９６６點，主板成交１３８９﹒３２億元，
少７﹒５２％。

＊人幣中間價、Ａ場齊齊兩連跌＊

　　滬深股市今日表現反覆，滬綜指全日在三千六關口爭持，在資源和能源股的拉動下指數一度
翻紅，惟科技、汽車、醫藥等板塊持續受壓，滬指收市跌０﹒３６％，再失三千六，兩連跌，報
３５８４﹒２１點。兩市全日成交９５５８億元人民幣，按日減少５﹒６％，結束連續四個交易
日突破萬億。
　　人民幣兌美元中間價兩連貶，今報６﹒３８１１較上日（２日）跌３８點子。據外電測算，
外匯局於本周二（１日）一次性向１７家中外金融機構發放了１０３億美元的合格境內機構投資
者（ＱＤＩＩ）額度，這是有史以來單次或單月批准額度最多的一次，市場料人行鼓勵資金流出
，以壓制人民幣升值預期。與此同時，時隔五年半，中國國開行重啟境內美元債招標，今日招標
發行最多２０億美元的一年期境內美元債，吸美元流動性。

＊華為推鴻蒙盼彎道超車，軟件熄火手機股逆勢走＊
　
　　為擺脫壟斷局面，華為自２０１６年起積極發展自家的鴻蒙系統－－ＨａｒｍｏｎｙＯＳ。
在６月２日晚上，華為舉行發布會，正式推出鴻蒙２﹒０系統、華為全場景１＋８＋Ｎ智慧生活
解決方案，形成智能家居、智慧辦公、智慧出行、運動健康、影音娛樂全場景智慧生活。此舉意
味著華為將不再依賴現時主流的Ａｎｄｒｏｉｄ系統，並將鴻蒙作業系統定位為「物聯網平台」

　　鴻蒙２﹒０亮相後，多家中資券商公司唱好鴻蒙將撼動中國操作系統市場。中信證券認為，
鴻蒙系統具備戰略級的意義，是國產操作系統彎道超車海外傳統廠商的機會，料生態建設提速下
合作夥伴有望持續受益。而中金亦指出，在鴻蒙的推動下，國產軟硬件崛起的長期趨勢確認，建
議重點關注軟硬件龍頭公司。
　　不過，軟件股今日普遍散水，有份參與建設鴻蒙生態的中軟國際（００３５４）跌２﹒２％
，華為軟硬體生態的合作夥伴金蝶國際（００２６８）亦挫２﹒５％。中國軟件國際
（００３５４）跌２﹒２４％。
　　蘋果下周一（８日）舉行ＷＷＤＣ大會，市場預計將公佈ＩＯＳ１５，個別手機設備股提前
起動，瑞聲科技（０２０１８）全日飆５﹒２％，為今日表現最好藍籌；高偉電子
（０１４１５）抽高５﹒４％，小米（０１８１０）亦升２﹒４％。

＊醫美時代來臨，時代天使火爆上市＊

　　隨著本港疫情漸趨穩定，加上每日接種疫苗人數急升，美容行業自年初重開後便迅速回春。
醫美股亦全線造好，多股連連創新高，其中，醫思健康（０２１３８）從２月開始開車，今日再
度爆升，收漲３﹒９％，盤中曾高見１５﹒２８元，創歷史新高。不過其他醫美股高位見獲利盤
，必瘦站（０１８３０）回吐４﹒２％，瑞麗醫美（０２１３５）挫２﹒４％。
　　醫美新股亦趁勢上市，內地隱形牙套生產商時代天使（０６６９９）今起招股，據聞昨天孖
展預訂已超購約１４０倍。雖然時代天使一手入場費高達３﹒５萬元，創新股招股新高，但仍掀
起認購熱潮，單單計算３家經紀行昨日獲客戶預訂的孖展金額已達４０５億元，相當於獲近
１４０倍超額認購。券商預計，該股最終公開發售超購１０００倍。
　　另外，內地媒體報道，微創醫療（００８５３）旗下的微創醫療機器人計劃今年到香港上市
，最快本月正式向港交所（００３８８）遞交招股說明書。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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