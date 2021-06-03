《投資心得－潘鐵珊》招行精細化管理及深化數字化經營助業務增長

《投資心得》招商銀行（０３９６８）截至今年３月３１日止的首季業績，集團錄得營業淨

收入為８４８﹒４億元人民幣上升１１﹒１％；歸屬於銀行股東的淨利潤３２０﹒２億元人民幣

，同比升１５﹒２％，顯示盈利穩步增長。利息收入方面的增長是由於存貸款規模穩健發展，資

產結構持續優化，以及風險定價水平提高帶動了生息資產收益率的上升。



＊上季盈利升逾１５％＊



集團大力提升服務智能化發展水平，在期內升級「智慧營銷平台」和「個性化推薦系統」，

以開放和智能為核心，持續提升科技基礎能力。此外在大數據方面，集團在升級大數據雲平台的

同時，運用數據智能技術，升級智能客服機器人，相信集團在相關方面的投資能帶動中長線營運

效能的提升。

此外，集團以「輕型銀行」方向以及「一體兩翼」為戰略定位值得留意。配合聯動營銷、場

景營銷、ＭＧＭ（客戶推薦客戶）等社交營銷等方式，建造新的獲客增長點，相信能有效擴大客

戶基礎以及提升增長。於中國大陸的私人銀行業務發展亦見理想。銀行的資產質量亦理想，集團

資產總額達８６，６４６﹒４億元人民幣，較上年末增加３﹒６％；而不良貸款率較上年末下降

０﹒０５個百分點至１﹒０２％。



＊現價買入，上望７８元＊



雖然因新型冠狀病毒疫情出現而令國內銀行，包括集團在經營上所面臨的不確定性因素增多

，但透過積極推進精細化管理，以及深化數字化經營，相信能實現存貸款較快的增長、以及利潤

小幅地增加。集團的資產質素及基本面向好，相信能在銀行業競爭激烈的前景下，仍有力為投資

者帶來可觀回報。可考慮於現價買入，上望７８元，跌穿６５元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

