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即市新聞

03/06/2021 09:05

《投資心得－潘鐵珊》招行精細化管理及深化數字化經營助業務增長

　　《投資心得》招商銀行（０３９６８）截至今年３月３１日止的首季業績，集團錄得營業淨
收入為８４８﹒４億元人民幣上升１１﹒１％；歸屬於銀行股東的淨利潤３２０﹒２億元人民幣
，同比升１５﹒２％，顯示盈利穩步增長。利息收入方面的增長是由於存貸款規模穩健發展，資
產結構持續優化，以及風險定價水平提高帶動了生息資產收益率的上升。

＊上季盈利升逾１５％＊

　　集團大力提升服務智能化發展水平，在期內升級「智慧營銷平台」和「個性化推薦系統」，
以開放和智能為核心，持續提升科技基礎能力。此外在大數據方面，集團在升級大數據雲平台的
同時，運用數據智能技術，升級智能客服機器人，相信集團在相關方面的投資能帶動中長線營運
效能的提升。
　　此外，集團以「輕型銀行」方向以及「一體兩翼」為戰略定位值得留意。配合聯動營銷、場
景營銷、ＭＧＭ（客戶推薦客戶）等社交營銷等方式，建造新的獲客增長點，相信能有效擴大客
戶基礎以及提升增長。於中國大陸的私人銀行業務發展亦見理想。銀行的資產質量亦理想，集團
資產總額達８６，６４６﹒４億元人民幣，較上年末增加３﹒６％；而不良貸款率較上年末下降
０﹒０５個百分點至１﹒０２％。

＊現價買入，上望７８元＊

　　雖然因新型冠狀病毒疫情出現而令國內銀行，包括集團在經營上所面臨的不確定性因素增多
，但透過積極推進精細化管理，以及深化數字化經營，相信能實現存貸款較快的增長、以及利潤
小幅地增加。集團的資產質素及基本面向好，相信能在銀行業競爭激烈的前景下，仍有力為投資
者帶來可觀回報。可考慮於現價買入，上望７８元，跌穿６５元止蝕。
《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
（本欄逢周四刊出）

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