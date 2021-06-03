《駐京專電》李克強：撤企業不合理障礙，對各類市場主體一視同仁

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》國務院２日召開全國深化「放管服」改革著

力培育和激發市場主體活力電視電話會議。國務院總理李克強表示，營商環境是市場主體生存發

展的土壤。要以「放管服」改革為抓手，持續打造市場化法治化國際化營商環境。市場化方面要

力行簡政之道，深化行政審批制度改革，破除束縛企業發展的不合理障礙，讓市場主體准入退出

更便捷，促進市場新陳代謝；創新和完善市場監管，對各類市場主體一視同仁，反對壟斷和不正

當競爭，保護市場主體特別是小微企業、個體工商戶合法權益和發展空間，堅決守住質量和安全

底線。

他指出，要推進政務服務優化，用制度和技術辦法讓市場主體依規辦事不求人成為常態。法

治化方面要建立健全營商環境法規體系，完善產權保護制度，嚴格規範公正文明執法。國際化方

面要堅持擴大開放，加強與相關國際通行規則對接，抓住簽署加入ＲＣＥＰ的契機，推動在貿易

投資自由化便利化、知識產權保護等方面實行更高標准規則，在制度型開放上邁出更大步伐。

李克強表示，今年中國經濟總體延續穩定恢復態勢。當前國內外環境依然複雜嚴峻，繼續圍

繞市場主體關切，有效實施財政、金融、就業等宏觀政策，把宏觀與微觀緊密聯繫起來，深化「

放管服」等重點改革，助力市場主體進一步恢復元氣、增強經濟發展動力，保持經濟運行在合理

區間。

