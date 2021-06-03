《思前想後－郭思治》成交金額若配合，港股可發展新一輪中期升浪

《思前想後》５月大市已過，單從走勢上看該不算窮，恆指是由１４日之低位２７７１５點

升至２８日之高位２９３３６點，即月內之波幅為１６２１點，形態屬先低而後高，連同４月份

在內，大市已連升兩個月，照此看，整個自２月１８日高位３１１８３點開始之中期調整，技術

上該已止步於３月２５日之低位２７５０５點，而由此刻開始，大市已進入整固之中，即所謂打

底。從走勢上看，３月２５日之低位２７５０５點與５月１４日之低位２７７１５點該有機會形

成一跨月份之小雙底，由於恆指已成功升越４月２９日之高位２９４０５點（俗稱頸線位），故

可獲確認，論形勢該有利於後市漸發展成新一輪之升浪，如成交金額配合，大市更可望漸發展成

新一輪之中期升浪。



＊中期調整１４周已滿足所需＊



拉闊一點看，整個大市之升浪是始自去年３月１９日之低位２１１３９點，在一眾新經濟股

大幅上升刺激下，大市升勢持續至今年２月１８日之高位３１１８３點，即整個升浪累積之升幅

共達１００４４點，其後出現中期調整，在龐大之回吐湧現下，一眾新經濟股均大幅急挫，而大

市亦反覆跌至３月２５日之低位２７５０５點方漸見喘定，即整個中期調整累積之跌幅共達

３６７８點，但情況該不算太差，因相對中期升幅為１００４４點計，大市只是回調總升幅之

３６﹒６０％，以一個中期調整計該屬正常，再計中期調整之周期，自２月１８日起計，至今已

運行達１４周，時間上該已可滿足所需矣，當然，即使中期調整已過，但大市不會馬上展開新升

浪，但只要技術表現轉強及動力配合，大市確有機會漸發展成新一輪升浪。



＊下周一起恆指成分股比重改變＊



自６月７日（下周一）開始，主要恆指之成分比重將有改變，友邦（０１２９９）及騰訊（

００７００）在恆指內之成分比重會各自下調至８％，而匯控（００００５）則大致不變佔７﹒

８９％，惟美團點評（０３６９０）在恆指內之成分比重則大幅上調至７﹒７１％，另阿里巴巴

（０９９８８）之比重亦會上調至７﹒３３％，即是說，指數基金需按比例重新部署，簡單點說

，技術上需稍減持友邦，至於騰訊則只會適量減持，因股價自高位計已回調不少，另需增持美團

點評及阿里巴巴，單從近日所見，相關變動似已開始主導投資者之入市意欲。

另外，三隻恆指新貴比亞迪（０１２１１）、信義光能（００９６８）及藥明生物

（０２２６９）等亦明顯受追捧，只是由於在恆指內之成分比重較輕，故指數基金之部署或不會

太明顯。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）

