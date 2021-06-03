《輪證高清－孫明哲》科技股反彈，怎樣選騰訊好倉產品？

《輪證高清》美團（０３６９０）於上周五（２８日）公布業績勝預期，股價出現反彈，連

帶整個科技股版塊都出現明顯反彈，騰訊（００７００）重上近１個月的高位，資金亦重回科技

股相關產品身上。股價顯著反彈，早前價外認購證都變得貼價或價內，面值都上升，槓桿亦降低

，因此投資者現時宜重新審視產品的條款，挑選槓桿較高、條款較合適的輕微價外證。

投資者如果現時挑選騰訊認購證，會發現輕微價外的產品中，剛好缺乏２至３個月期的產品

，現時的產品一是７月到期的短期證，又或者９月到期的中期證。中期證的面值較高，都高於０

﹒２５元以上，而且槓桿較低，相對不太吸引。因此，投資者如計劃短線部署騰訊認購證，較可

取的選擇會是７月到期的較短期產品，但同時要注意短期證時間值損耗較高，要控制好持有時間

以減低時間值損耗的成本，可留意騰訊購２０９７１，行使價６８６﹒３８元，７月底到期，實

際槓桿超過１４倍，屬高槓桿產品，適合作短線部署。

投資者如希望中線持有，則可考慮９月到期的中期產品，但槓桿一般於１０倍以下。如要高

槓桿選擇，則可留意牛證。收回價６００元附近的牛證提供的槓桿約１８倍，可留意騰訊牛

６６３１０，收回價６００元；收回價較遠的可留意騰訊牛６５５４８，收回價５８０元，亦有

約１１倍槓桿，較上述中期認購證為高，投資者可根據自身風險胃納及策略選擇產品。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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