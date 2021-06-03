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即市新聞

03/06/2021 10:34

《輪證高清－孫明哲》科技股反彈，怎樣選騰訊好倉產品？

　　《輪證高清》美團（０３６９０）於上周五（２８日）公布業績勝預期，股價出現反彈，連
帶整個科技股版塊都出現明顯反彈，騰訊（００７００）重上近１個月的高位，資金亦重回科技
股相關產品身上。股價顯著反彈，早前價外認購證都變得貼價或價內，面值都上升，槓桿亦降低
，因此投資者現時宜重新審視產品的條款，挑選槓桿較高、條款較合適的輕微價外證。
　　投資者如果現時挑選騰訊認購證，會發現輕微價外的產品中，剛好缺乏２至３個月期的產品
，現時的產品一是７月到期的短期證，又或者９月到期的中期證。中期證的面值較高，都高於０
﹒２５元以上，而且槓桿較低，相對不太吸引。因此，投資者如計劃短線部署騰訊認購證，較可
取的選擇會是７月到期的較短期產品，但同時要注意短期證時間值損耗較高，要控制好持有時間
以減低時間值損耗的成本，可留意騰訊購２０９７１，行使價６８６﹒３８元，７月底到期，實
際槓桿超過１４倍，屬高槓桿產品，適合作短線部署。
　　投資者如希望中線持有，則可考慮９月到期的中期產品，但槓桿一般於１０倍以下。如要高
槓桿選擇，則可留意牛證。收回價６００元附近的牛證提供的槓桿約１８倍，可留意騰訊牛
６６３１０，收回價６００元；收回價較遠的可留意騰訊牛６５５４８，收回價５８０元，亦有
約１１倍槓桿，較上述中期認購證為高，投資者可根據自身風險胃納及策略選擇產品。
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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