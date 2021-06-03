《廣匯論勢－鄭廣復》美元下半年或展開強力反彈浪

《廣匯論勢》美國勞工部將於本周五（４日）公布５月份就業報告，市場預測中值顯示，整

體非農業職位將會大幅增加６６﹒４萬，私營企業職位預期增加６０萬，失業率亦料由６﹒１％

降至５﹒９％，若然美國就業市場維持平均每月略多於６３萬個職位增長，則整體勞動人口在大

約１３個月後重返疫情爆發前的歷史高位。不過，投資者須慎防實際非農業職位增長，或與預測

值出現較大差距（不論多或少），好於預期的數值或令投資者有短暫興奮，差於預期亦料不會對

市場產生持久影響，畢竟現時市場仍然處於經濟從疫情中逐步重納正軌的樂觀氣氛。



＊美國勞動力人口緊絀＊



目前美國就業職位仍較疫情爆發前少逾８００萬個，即使５月份非農業職位增長６０萬，仍

與歷史高位有一大段距離。聯儲局昨天（２日）公布的５月份褐皮書反映勞動力人口嚴重短缺，

三分之二地區就業職位溫和增長，雖然飲食、酒店及零售業職位增長強勁，而製造業職位亦在多

個地區錄得增長，但很多企業仍難聘請新員工，尤其是低時薪工人、貨車司機及有經驗的貿易人

才，導致部分企業不能提高生產，甚至迫於降低營業時間。聯儲局又稱，整體上，薪酬增長仍然

溫和，更多企業開始以獎金及提高起薪點去吸引或挽留員工，但預期未來數月的勞動力人口仍會

供不應求！

匯市方面，美匯指數跌穿９０之後，暫見在８９水平反覆。要注意，美國５月份通脹率幾可

肯定高於４月份的４﹒２％，屆時市場或會再次炒作聯儲局提前退市或加息，美元匯價不應太弱

，８８﹒２５仍然是美匯指數大型雙頂頸線，我仍然相信具有強力支持，美元匯價極有可能在下

半年展開強力反彈浪。君不見市場雖然不斷散播聯儲局提前加息的訊息，但美股照升如儀，相反

，當資金撤出美股，當必亦會流入美債避險，對美元匯價不會構成重大沽壓。



＊歐元英鎊營造雙頂＊



最重要是，歐洲央行表明有需要時可以加大買債規模甚至進一步減息，利率負０﹒５％絕非

最低！此外，歐元兌美元自去年３月從１﹒０６低位開始回升後，歐洲央行隨即表示需要關注歐

元升值的情況，如此匯價升至１﹒２０以上，央行會任由匯價進一步向上突破２０１８年的

１﹒２５５０高位嗎？從基本面觀察，雖然整體歐元區通脹率在５月份升至２％，剛好略為超過

央行的「接近但低於２％目標」，但令通脹率上升是歐洲央行多年來的心願，難得現在借助疫情

推高通脹，加上負利率的有利因素，央行怎不會多加利用，例如以負息發債，增加貨供應令利率

低企，以增加投資及消費借貸去推動經濟增長。因此，我相信歐元兌美元過得了１﹒２３５０，

亦將受制於１﹒２５５０！

其他貨幣方面，英鎊兌美元日線圖走勢亦在１﹒４２４０附近營造雙頂，惟以英國疫苗接種

率高於８０％來看，經濟活動應較歐元區更快回復正常，故歐元兌英鎊交叉盤較為看淡，中期下

試０﹒８２水平機會較大。另要注意，美元兌日圓上周以穿頭破腳高見１１０﹒２１，收市雖回

落至１０９﹒８１，但整體走勢從４月下旬重新向上，倘若美國最新就業數據及通脹率，皆強化

市場對提前退市或加息的預期，美元兌日圓必將突破１１１０，首個目標仍是１１４﹒５５，中

長線繼續上望１２５！《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

