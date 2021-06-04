《華峰論證－張華峰》上調印花稅，我已投下堅定的反對票

《華峰論證》在６月２日的立法會大會上，印花稅條例草案恢復二讀辯論，我在二讀和三讀
時為業界和股民投了反對的一票。
２０００年港交所上市後，政府在２００３年４月一刀切取消最低佣金制度，換來市場競爭
加劇，零佣金的經營手法造成壟斷，再加上ＩＰＯ都是大行的盈利「專利」，中小券商的參與被
排除在外。８００間Ｃ組經紀市場交易量佔有率下跌到現在只有７％。本地中小券商艱苦經營，
近幾年交回牌照光榮結業的小券商不計其數，９７回歸香港成為國家對外的一個國際金融中心，
一個國家級的對外窗口，竟然不能撐起本地的證券行和從業員，為何本地券商不能夠受惠於國家
改革開放、帶來本港金融市場蓬勃發展的成果？有智慧、負責任的議員應去了解實情提出良策，
做個真正的愛國治港者，而不是盲目支持政府。
政府近年的金融基建政策的確是促進了市場暢旺的景象，但制定的政策往往都是向國際市場
方向睇齊，產品亦多數只有大行可及，令中小券商持續被邊緣化。互聯互通是近年來最大的金融
改革，是香港股票市場的里程碑，但可惜本地券商並無內地客戶，買Ａ股的散戶又多數幫襯中資
券商等網上券商，互聯互通對香港帶來的好處，根本去不到本地券商身上。而政府近年推動不少
的金融政策傾向大基金、衍生對沖產品、ＥＴＦ等等，看上去證券市場是非常暢旺，但實質上能
夠幫中小券商持續受惠的政策，根本就是零！
面對證監會的嚴格監管條例，大大加重了經營負擔。證監會對券商施加的條例逐年增加，反
洗錢、盡職審查、孖展法例、財政資源等等規定，令到中小券商疲於奔命去應付，而證監會只希
望在監管條例之下市場不出差錯，至於是否增加業界的營運成本或阻礙業務發展，證監會從來不
會認真考慮，漠不關心。
至於港交所，一直享受香港國際金融中心獨家經營的優勢，但就無負起應有的企業社會責任
，巧立名目收取各樣不合理的收費，例如隨著金融科技發展，投資者用手機看報價越來越普及，
但港交所收取高昂的費用，業界多次反映，至今仍無意降低手機的串流報價費用，令有意發展的
中小券商卻步；交易所多年來更不顧及市場惡性競爭，為增加收入無限制發出交易牌照，幾年間
由５００多間券商增加到８３０間，比報紙檔還要多。希望港交所認真調整發牌制度。
正如我在不同場合所講，增加股票印花稅實在是下策。政府想增加金融業對庫房的貢獻，應
該從吸引更多優質中小企業來港上市及簡化上市流程入手，提高效率，減低上市成本，增加香港
股市對國際投資者和基金的吸引力，亦應該考慮將債券證券化，透過更多元化的證券市場去提升
庫房的收入，這才可以為政府、業界及投資者創造三贏局面。
《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動