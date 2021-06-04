《陸言堂－陳永陸》港股半年結前挑戰３０１００關口並不困難

《陸言堂》不少分析都認為，恆指突破２９４００點後回落，又出現一次假突破的情況，不

過情況應該並非如此，因為２９４００點並不是一個真正的阻力所在。

要知道４月底的高位是２９４００點的原因，乃是當時５０天平均線為恆指的阻力，所以當

時突破５０天平均線後，無法企穩，所以當時絕對是假突破，但本周突破２９４００點的後，雖

然回落，不過卻可以守在５０天平均線以上，技術上比４月底時為理想，所以除非恆指跌穿５０

天平均線（目前為２８６７９點），否則後市其實不用太悲觀。



＊人民幣再跌空間料不大＊



而且本周港股出現回吐，應該是受到Ａ股回吐所拖累，而當中的因素，應該是人民幣持續出

現回吐，不過回吐的壓力其實不大，相信人民幣再跌的空間不大，反而在資金持續流向區內市場

，人民幣在下半年仍然有升值空間，同時Ａ股短期調整後，應該可以逐步向好。

至於港股，相信半年結前挑戰３０１００點的關口，並不困難，如果氣氛有明顯的改善，

３１０００點的關口亦不困難。至於板塊方面，傳統股仍然較為值得留意，當中本地地產股近日

走勢不錯，可以留意。



＊大圍「柏傲莊」膺新盤票王＊



而一眾地產股中，新世界發展（０００１７）的股價較每股資產淨值（ＮＡＶ）的折讓較大

，所以最值得留意，尤其集團大圍站上蓋「柏傲莊ＩＩＩ」昨日（３日）截票，勁收超過２﹒７

萬票，打破集團同系住宅「柏傲莊Ｉ」去年創下的１９９７年後「新盤票王」紀錄，亦是整個樓

盤在不足一年內兩度刷新票王紀錄。

事實上，「柏傲莊Ｉ」於去年１０月疫情仍然嚴重的時候開售，但仍然可以抗疫情，並以超

過２﹒２７萬票成為九七後新盤票王，坊間當時形容抽中的機會，比中過六合彩更難，出現一戶

難求的情況，成為「疫市奇跡」。所以當「柏傲莊ＩＩＩ」上周公布價單後，已獲「柏傲莊Ｉ」

、「柏傲莊ＩＩ」向隅客的支持，加上新加入的入票人士，最終共收超過２﹒７萬票，比第一期

票王紀錄大幅多出近兩成。



＊新世界估值偏低值得吸納＊



至於「柏傲莊」的成功，與新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛成功將旗下的樓盤及物

業，注入新的元素，令整個集團的建築更具品味，同時亦令旗下的樓盤，形成一個品牌效應，因

而造就銷售持續報捷的結果，所以投資界亦開始稱亦開始稱呼鄭志剛為「品味教父」。同時由於

他的品味及新世界集團的品牌逐漸受認可及認同，這將可以令未來的銷售變得更成功，亦為新世

界集團的估值加添新的元素，加上估值本身就偏低，現價絕對值得趁低吸納。

《獨立股評人 陳永陸》

