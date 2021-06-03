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03/06/2021 07:56

愛帝宮（００２８６）折讓１８％發新股，籌近１﹒２億元還債

　　《經濟通通訊社３日專訊》愛帝宮（００２８６）公布，以每股６２仙配售最多１﹒９億股
新股，集資約１﹒１８億元。
　　該集團指，每股發行價較昨天收報７６仙折讓約１８﹒４２％，有關新股佔擴大後股本約４
﹒７３％，將配售予不少於６名屬獨立第三方的投資者，預期不會有投資者成為主要股東，而配
售所得其中約７０％用於還債，約３０％用於一般營運資金。（ｗｈ）

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