《日入而息》時代天使首日孖展超購逾六百倍，復必泰接種年齡降低

《今天重點》﹡時代天使首日孖展暫錄逾１７７４億，超購約６０８倍；耀才

（０１４２８）時代天使首日孖展３８３億，息率低至１﹒５％

﹡華懋推２０００萬抽獎活動，包括酒店住宿及全年自助晚餐；莎莎

（００１７８）舉辦１００萬元大抽獎，員工可享２天疫苗假期；國泰

（００２９３）推獎賞特別大獎空中私人派對，送亞洲萬里通里數；香港總商

會推２０００萬元抽獎，送車票機票及酒店度假遊

﹡食衞局局長批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至１２歲

﹡本港多一宗印尼輸入病例，連續４１日無源頭不明個案



《即日市況》﹡深圳擬嚴懲網絡平台大數據劏熟客問題，港股跌３３１點失守百天線



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒３６％失三千六，成交縮至不足萬億



《美元匯價》﹡靜候美國非農數據，匯市應有較清晰方向；歐元最新報１﹒２１８６╱

８９，日圓最新報１０９﹒７４╱７６



《公司資訊》﹡ＴＯＭＯ（０６９２８）今早起停牌，待發內幕消息

﹡中國醫療（０８２２５）擬助３００醫院建立悅戒戒煙門診

﹡中銀香港（０２３８８）首季理財產品總資產值升三成，人幣投資產品交易

量升逾倍

﹡和嘉控股（００７０４）就金岩和嘉潛在貸款組獨立調查委員會，繼停牌

﹡ＧｏｇｏＸ最快今年港上市，擬先融資最多近４億元

﹡美團（０３６９０）員工擬用釣魚郵件獲拼多多薪資信息，檢方：偵查階段

不便透露

﹡康希諾（０６１８５）首席執行官：鼻噴式新冠疫苗已進入二期臨床試驗

﹡傳中行及工行擬最快下周發行點心債，以準備南向債券通啟動

﹡新力控股（０２１０３）回購３００萬美元票據，佔初始發行約１％

﹡雷蛇（０１３３７）控股股東及主要股東售股套現純粹出於個人財務管理目

的

﹡疑遭追債，亞視（００７０７）聯席主席鄧俊杰涉刑毀襲擊被捕

﹡美的置業（０３９９０）首５個月合同銷售金額按年升８９％

﹡信達生物（０１８０１）ＰＤ－１抑制劑達伯舒獲藥監局批准新適應症申請

﹡金地商置（００５３５）５月合約銷售總額按年升４﹒７％至７９﹒２億元

人民幣

﹡虎視傳媒（０１１６３）成立全資附屬公司虎視科技

﹡路勁（０１０９８）方兆良接任行政總裁、伍寬雄擔任首席財務總裁

﹡合生創展集團（００７５４）首５個月總合約銷售額按年升１﹒４８倍



《神州民企》﹡禹洲集團（０１６２８）５月份合約銷售金額按年下跌３﹒５２％

﹡騰訊雲在泰國、德國、香港、日本四個國際數據中心同步開服



《中國要聞》﹡內地５月財新服務業ＰＭＩ跌至５５﹒１，低於預期

﹡傳螞蟻集團成立新團隊，處理國際層面政府和政策事務

﹡人民日報表示盲盒雖不透明，但產品及營銷模式必須透明

﹡浙江今年將建強網絡安全底座，推進依法治網體系建設

﹡深交所決定天翔環境等三隻股票終止上市

﹡富時中國Ａ５０指數將新納入金龍魚、智飛生物

﹡華為鴻蒙問世抗壟斷，定位「物聯網平台」，各方祝福

﹡官媒表示請給華為鴻蒙多點耐心，給萬物互聯一次機會

﹡蘇寧電器獲地方救援，押蘇寧易購持股換近３２億元人民幣

﹡攜程預計內地今年端午節出遊１億人次

﹡據報內地正制定碳中和頂層設計，涉清潔供暖相關內容

﹡寶馬汽車表示中國車廠將在今年底前實現碳排放中和

﹡內地下達今年新增地方債限額逾４﹒２萬億，低於預算

﹡商務部表示ＡＰＥＣ貿易部長會議５日視頻方式召開

﹡新疆政府表示勞動力轉移就業尊重勞動者意願，不存強迫

﹡去年上海企業在Ａ股ＩＰＯ募資金額位列第一

﹡第五批全國藥品集採６月下旬在滬開標，涉５８個品種

﹡傳上海浦東新區將升級為特區，上海本地股紛紛漲停

﹡滬證監局聯手上海工商聯推動民企高質量發展

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

﹡外匯局表示本輪ＱＤＩＩ發放證券類機構獲最多額度

﹡兩大政策行重啟美元債發行，提高美元利率增做空成本

﹡深圳就數據條例徵求意見，大數據殺熟最高可罰５０００萬元

﹡紹興升級實施網格控價、市區限購，設住宅地出讓限價

﹡商務部表示首４月服務貿易出口增２３％，進口降１０％

﹡螞蟻消費金融公司獲監管批准開業，承接合規小貸業務

﹡銀保監表示花唄借唄成螞蟻消金產品，不得用於合作貸款

﹡上海發布加快推進環城生態公園帶規劃建設實施意見

﹡中汽協料５月汽車銷量環比跌２％，同比增０﹒５％

﹡中國銀保監會核准張偉武擔任工商銀行副行長的任職資格

﹡海南監管發風險提示，防範以虛擬貨幣等名義非法集資



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１７２４６點



《其他消息》﹡廉署起訴兩名區選落敗候選人，涉無提交選舉申報書

﹡支聯會常委表示無計劃六四維園集會，內部無討論過解散

﹡消息指警方六四加強部署，擬投放７０００警力

﹡美國駐港澳總領事館呼籲員工明天避免前往維園

﹡統計處表示首季港口貨物吞吐量按年下跌１４％

﹡李卓人冀市民在被人看得見的地方以燭光繼續悼念六四

﹡工聯會接５０多宗投資騙案求助，損失逾１６５０萬元

﹡萊坊料今年本港住宅樓價升３％，整體成交量逾６萬宗

﹡深股通額度全日用近２９億元；滬股通額度全日用近１１億元，陸股通淨流

入１５億

﹡富途表示接獲逾１﹒２５萬人認購ｉＢｏｎｄ，認購額逾６﹒４億

﹡花旗表示就Ｃｉｔｉ Ｐａｙａｌｌ新增５個繳費適用類別

﹡昂船洲起火船載一般金屬廢料，未發現其他化學品

﹡萊坊料內地一線城市樓價升最多６％，大灣區升５至８％；萊坊料明年上半

年港島甲級寫字樓租金升１至３％

﹡樂善堂宋皇臺過渡性房屋項目「樂屋」已於本月入伙

﹡柏傲莊ＩＩＩ收逾２﹒７萬票，打破第１期膺新盤票王

﹡法院命令鍋爐室騙徒向投資者作出賠償，４３０萬元收益被接管

﹡匯豐香港大學亞太區商業案例比賽，由印度斯里南商學院奪冠



《大國博弈》﹡俄羅斯將退出美俄開放陸地諒解備忘錄，監視美烏軍演

﹡高峰表示一周內兩次視頻通話，中美經貿已開始正常溝通

﹡商務部表示中方支持對世貿組織進行必要改革

﹡外交部表示美國投資禁令嚴重破壞市場，應糾正錯誤



《谷針新招》﹡大華銀行表示為員工提供疫苗假期，派發５００元現金券

﹡華懋推２０００萬抽獎活動，包括酒店住宿及全年自助晚餐

﹡莎莎（００１７８）舉辦１００萬元大抽獎，員工可享２天疫苗假期

﹡國泰（００２９３）推獎賞特別大獎空中私人派對，送亞洲萬里通里數



《新冠肺炎》﹡本港多一宗印尼輸入病例，連續４１日無源頭不明個案

﹡本港今日起加強由內地或澳門抵港人士檢測要求

﹡本港新增兩間第四輪檢疫酒店，額外提供約５００間房

﹡廣州封閉荔灣區白鶴洞街、東滘街，近１４萬人須禁足

﹡衛健委表示全國疫苗接種劑次超７億

﹡台灣新增及追加共５８３宗本土確診，多１７人不治

﹡以色列衛生部表示心肌炎或與接種輝瑞疫苗有關

﹡何栢良冀本港有６００萬人打針，應將數據透明化

﹡劉澤星稱復必泰疫苗對年輕群組保護率達百分百

﹡霍震霆稱現階段不會刻意要求奧運港隊代表接種疫苗

﹡食衞局局長批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至１２歲

﹡華僑永亨銀行表示所有分行下周一起將恢復正常營業時間

﹡楊潤雄稱全港學校教職員疫苗接種率約１８％

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