《華爾街內望》經濟數據樂觀引發通脹憂慮，美股下挫納指跌逾１％

《經濟通通訊社４日專訊》投資者在對通脹和聯儲局縮減刺激措施的憂慮，與對企業加稅憂

慮有所緩解之間權衡，美股周四（３日）下挫，當中納指受科技股拖累跌逾１％。

道指結束五連漲，收跌２３點或０﹒０７％，報３４５７７點。標指跌１５點或

０﹒３６％，報４１９２點。納指跌１４１點或１﹒０３％，報１３６１４點。

有傳美國總統拜登與共和黨談判時，民主黨提出放棄將企業稅上調至最高２８％的計劃，轉

而提議設定１５％的最低企業稅率。

美國上周初次申請失業金人數和上月民間就業報告勝預期，顯示就業狀況正在改善，衡量服

務業活動的指標亦升至歷史新高，市場關注非農就業報告，以及經濟數據強勁會否促使聯儲局比

預期更早削減疫情期間實施的貨幣支持。

聯儲局日前宣布，將開始拋售上年通過一項緊急貸款安排購入的企業債，該安排是在疫情最

嚴重時期為穩定信貸市場而推出。

板塊方面，科技股下跌，能源股、金融股上漲。個股方面，特斯拉挫逾５﹒３％，有傳其上

月在華訂單按月減少近半。

通用汽車跳漲６﹒４％，公司預計上半年利潤明顯好於早前預期，其競爭對手福特汽車亦漲

７﹒２％。ＡＭＣ急跌１７﹒９％，該連鎖影院營運商將出售最多１１５５萬股。

指標十年期國債收益率漲３﹒４個基點，報１﹒６２５％。兩年期國債收益率漲１﹒３個基

點至０﹒１６０４％。（ａｌ）

