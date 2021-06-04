《窩輪匯智－劉嘉輝》五不窮、六月還看個股表現

《窩輪匯智》港股素來有個傳統思維，人稱「五窮、六絕、七翻身」，意思是５至７月一般

是傳統上偏淡的月份，投資者宜留意市場風險趁早準備。其實不單是港股，投資界亦有不少人會

說一「ＳＥＬＬ ＩＮ ＭＡＹ，ＧＯ ＡＷＡＹ」。到底投資者進入傳統的投資淡季，輪證策

略又該如何部署？

首先，讓我們看看過去一段較長時間，恆指在５月時的表現。筆者統計由２０００年至

２０２１年即過去２１年的數字，歸納出這２０個年頭恆指於５月時的表現。根據彭博數據的資

料，在這２１年，有１５個年度恆指都錄得跌勢，最大跌幅的一年為２０１２年，當時跌幅近

１２％，而２０１９及２０２０年都錄得較大跌勢，分別為９％及７％，平均來算亦要跌１％。

在餘下六次的升勢當中，２００９年即金融海嘯後的第一個五月，升幅超過１７％。

６月表現又如何？統計顯示，過去有１３個６月份錄得升幅，八個錄得跌勢，２０００年錄

得最大升幅約１０％，其後便是２０１９及２０２０年，兩者皆見６％的升幅表現。按統計，６

月升的次數雖多，但平均升幅只有約０﹒２％。

踏入６月份，整體投資氣氛較早前樂觀，恆指兩萬九水平上落之際，個股有不少錄得強勁升

勢。新經濟股當中，例如小米（０１８１０）及瑞聲（０２０１８）等，本周見突破的升勢，其

他一眾科技股則有個別反彈的情況。

投資者部署個股的走勢時，入場前宜多留意產品的引伸波幅情況。參考市場波動性情況，恆

指波幅指數近日維持於過去半年的低位即１６％位置徘徊，意味預期恆指即市波幅約為１％。個

股相對取決於正股的變化，表現相當個別。就以吉利（００１７５）為例，周五（４日）股價急

升，同時間由於引伸波幅同步向上，不少認購證升幅較理論為高，達至雙贏。因此，投資者應按

個股的走勢變化，去評估未來對波幅高低的看法。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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