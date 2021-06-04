《缸邊隨筆－石鏡泉》比特幣有幾弊？

《缸邊隨筆》比特幣好幾年前在３０美元區時，筆者認為比特幣不值得投資。其後，比特幣

於上月升至６萬多美元，筆者真後悔好幾年前沒有買入１００個比特幣，花３０００美元本，到

上月放，發達啦！



＊比特幣不值得投資＊



今時再問我比特幣，我會改改，比特幣不值得投資，但你有膽、有本可作投機。但要留心，

投機是可以血本無歸。



之前認為比特幣不值投資，是基於幾個考慮。



（１）開發比特幣者謂，銀紙印無限，但比特幣的額有限，發行量受到控制，故其價不會貶

值。



這是個很偉大、正義的行為，各央行多印銀紙來呃人，但比特幣就不會多印。不過，這類的

加密貨幣，是不止比特幣一隻，現所知的有五千多隻，而且，可以日日加多幾隻，只要有人寫個

電腦方程式出來，就可以牛Ｄ，雞Ｄ，都有隻可獨當一面，割幣為王，各領風騷。如此一來，那

個偉大、正義的，不會亂印鈔（幣）去了哪裏？



（２）比特幣等幣一面世，就是謂唔俾政府知，然則要不要俾其他的消費者知？交稅與政府

之時，又要不要俾政府知呢？



（３）國家的主權，除了有領土、領海、領空權外，尚有鑄幣權，你乜幣物幣就是要取締國

家的鑄幣權，咁就你做「王」囉，仲要有選舉？你有「幣」但無軍隊之時，就一定會被擁有三軍

號令權的人去追殺，「殺」不是指見血，只要將持幣者禁、拉、關就夠了，藏幣等於藏白粉，如

何？



基於以上三者，之前筆者就不敢於３０美元買比特幣，之後的發展當然證明筆者是錯過了一

次賺大錢的機會。公元二千年，筆者也錯失了一次賺錢機會，當年人人都談千年蟲，也真有人賣

出「千年蟲粉」而賺過一筆的，可惜筆者就偏不信世上確有人肯買「千年蟲粉」的，正是蹺不怕

舊，最緊要受。



表一是今年５月３１日比特幣表現。



價跌，就有人爆倉。見表二。



新華社在上周數度發文：５月２９日晚，新華社發布題為《百倍槓桿！瘋狂的「幣圈」帶來

「暴富」還是「爆倉」？》的文章，再次聚焦比特幣等虛擬貨幣在劇烈波動、高槓桿下的爆倉話

題。



這已經是新華社在兩天內第３次發文拷問比特幣。５月２８日晚，新華社發布了《１萬台「

礦機」一個月能「吃」４５００萬度電！挖的是「幣」還是「坑」？》，就比特幣「挖礦」帶來

的巨大能源損耗提出質疑。５月２９日中午，新華社發布《加密貨幣，是金融創新還是「龐氏騙

局」？》，就比特幣等虛擬貨幣的真實價值以及給金融體繫帶來的風險發問。



５月２５日內蒙古自治區發展和改革委會員發布《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為

八項措施（徵求意見稿）》影響了懲戒虛擬貨幣挖礦的第一槍。



有認為挖礦不易呀，這些幣總會有價值。可惜，有勞動可以是白勞動，就一如有人跑步上班

，一身汗水，值。但有人原地跑步，就算跑一天，都回不到公司呀！汗，便是白流了。



劍橋大學另類金融研究中心顯示，截至本月初，全球比特幣挖礦的年耗電量大約是

１４９﹒３９太瓦時（１太瓦時為１０億度電，這一耗電量，已超過馬來西亞、烏克蘭、瑞典的

耗電量，接近耗電量排名第２５的越南。



上周比特幣和以太幣都見大跌（圖一）。近日持比特幣、以太幣的投「資」者的恐慌指數是

極端恐懼（圖二）。



喔，閣下也是否持有港幣，你持港幣，有否有過極端恐懼？沒有。因為港元不「弊」，但比

特幣則「弊」。







＊中石油３﹒２５元買＊



昨天筆者在《午市閒談》推介了中國石油股份（００８５７）。中石油主要從事原油及天然

氣的勘探、開發、生產及銷售；原油及原油產品的煉製、煉油產品的銷售及貿易，以及天然氣、

原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。



石油石化股昨個別發展，中石油收報３﹒３６元，無升跌；預期市盈率７﹒４８倍，預期周

息率６﹒０１％。



＊首季業績虧轉盈＊



環球市場對經濟復甦有憧憬，而原油庫存少，外圍油價趨升，加上中國下周將對部分成品油

徵收進口稅，料會利好包括中石油在內的「三桶油」股價。



事實上，中石油今年首季業績扭虧為盈，營業額升８﹒４％至５５１９﹒２３億元（人民幣

．下同），股東應佔溢利２７７﹒１９億元，表現遠勝預期之餘，單首季純利已佔市場全年預測

的５２％，而復甦概念也利好天然氣銷售，相信有助中石油本年度盈利持續提升。



中石油早前已獲美銀和瑞銀齊把目標價上調至３﹒９元（港元．下同），大摩、星展及瑞信

的最新目標價則介乎４﹒３５元至４﹒５元之間，而高盛更予其目標價高至５﹒３元。



＊目標價４﹒１元＊



中石油昨早可謂大發神威，推介時報３﹒３８元，建議有興趣者可候中石油回至３﹒２５元

才買貨。短期阻力３﹒４５元，目標也先看３﹒４５元，再望４﹒１元；短期支持３﹒２５元，

跌穿３﹒２元止蝕。



而根據經濟通，中石油２０２１財政年度每股盈利０﹒３７元人民幣，每股派息０﹒１７元

人民幣；而２０２２財政年度每股盈利０﹒３元人民幣，每股派息０﹒１６元人民幣。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

