《專家之言－張穎群》預料比特幣未來只會反覆向下，難再有起色

《專家之言》美國公布４月份核心個人消費開支物價指數ＰＣＥ按月上升０﹒６％，按年升

３﹒１％，高過預期升２﹒９％，更創出自１９９２年７月以來最高。同月物價指數ＰＣＥ按年

上升３﹒６％。數據反映通脹升溫似乎已超預期。同月份個人開支按月增加０﹒５％，稍勝預期

升０﹒４％。在發放紓緩金後，支出仍見溫和增長。期內個人收入按月減少１３﹒１％，略少過

預期１４﹒１％。因為期內政府派發的福利已見逐步減少所致。美國債券息率又再度抽升，１０

年期國債息率曾高至１﹒６３９厘水平，創近兩周高位。由於３０年期國債息率亦急升至

２﹒２９６厘，同創兩周新高。因為遠期債券息率升幅較短期為快，正好反映出投資者憂慮長期

通脹會持續上升。在近日的油價持續造好，更創近兩年高位。而近期多個經濟數據皆反映出通脹

正在急速向上，更高於聯儲局訂下的目標２％。因此要繼續留意各數據的去向，以評估通脹升溫

的速度。美股周一（３１日）晚假期休市，也剛好結束５月份的股巿。以整個月份計算，道指累

計升幅１﹒９３％，標普月計亦有０﹒５５％的升幅。連升４個月。但以科技板塊為主的納指，

則累計倒跌１﹒５３％。在整個５月份表現最差，莫過於受到加強監管，及被內地政府禁制的虛

擬貨幣比特幣，表現更為自２０１１年９月以來最差的月份。自４月中旬的高位６４８６３美元

，到昨天（３日）的３７６００美元，累計跌幅已超過４３％。在５月份內累計也近３７％。相

信在未來，只會反覆向下，難再有起色。



＊經濟數據優預期，吸引資金多又急＊



內地統計局上午公布５月份官方製造業採購經理指數ＰＭＩ小幅下滑至５１，低過預期及４

月份的５１﹒１。財新公布同月份製造業ＰＭＩ為５２，比上月上升０﹒１個百分點。跟官方的

微跌０﹒１個百分點，逆方向走勢。數據反映需求仍見持續，唯步伐有見收慢。由於外圍疫苗持

續接種，部分國家或地區之設限也逐步解除。也帶動國內出口需求強勁。唯近期大宗商品價格急

速上升，以致成本高漲。因此做成數據仍企穩在５０以上的擴張區，但ＰＭＩ則見輕微向下的狀

態。內地有資料顯示，在５月份內，連同多種不同單位的新公募基金共推出超過１９２隻，估計

可籌集資金近１，１６０億元人民幣。昨日為５月最後一日，趕閘推出２１隻基金，當中更有９

隻基金是購買ＲＥＩＴｓ產品。合共購買超過３１４億元人民幣。市場估計，在未來的

ＲＥＩＴｓ產品，可以吸引超過萬億元人民幣的資金流入。５月份的基金銷情再度熱爆，主要為

人民幣的升值，和Ａ股市場的回升所帶動。有個別基金預計上限為１５０億元人民幣。最終大幅

超額，至超過４００億元人民幣。為年內首見。但市況也較為反覆，部分更因不足額認購而要延

遲，或延長募集資金。

Ａ股市場經歷過５月份的大規模股份解禁後，在踏入６月份，仍要面臨另一個更大規模的股

份解禁潮。滬深兩市合共有近２５０億股，比５月份增加２４﹒７％。而按上日收市價計算，股

份市值超過８５００億元（人民幣．下同）。為２０２１年度內最大解禁金額。在６月的第二周

，解禁股份近６０億股，但市值高達４４３０億元，超越過半全數。在最後一周，解禁市值已減

少至２１２８億元。當中解禁市值最大的股票為國內鋰電池最大生產商寧德時代，市值超過

３９００億元。另一隻為超過千億元人民幣的中信建投。上周先見跌停板。



＊兩地互掛新產品，開明優化更進步＊



美團點評（０３６９０）公布年內首季業績，收入３７０億元人民幣，按年上升１﹒２１倍

。經調整後錄得虧損３８﹒９１億元，比上季的１４億元及去年同期２億元，皆見倍增。主營業

務餐飲外賣收入２０６億元，按年增長１﹒１７倍，更由去年同期虧轉盈１１億元。交易金額亦

按年上升１倍至１，４２７億元，日平均交易宗數３２３０宗，也跟升１﹒１４倍。其他酒店旅

遊收入６６億，增長１﹒１３倍，新業務收入９９億元，同上升１﹒３７倍。整體收入皆急增過

倍，業務更全面覆蓋超過２６００個縣市，基本上已達到覆蓋全國的目標。日前股價更創出月內

高位３１５﹒２０元。港交所（００３８８）跟內地深圳證券交易所成功合作，互掛ＥＴＦ上市

。最近更跟上海證券交易所達成協議，亦成功互掛ＥＴＦ，以供兩地投資者買賣。由本港南方東

英推出的恆生科技指數ＥＴＦ日前在上海證券交易所上市掛牌。並成功吸納資金１１﹒７億元，

令到整體資產市值突破百億人民幣。而內地的華泰柏瑞推出中證光伏產業ＥＴＦ（０３１３４）

在港交所同日上市。主要是投資在內地的光伏產業，包括上游原料、中游電池及下游光伏系統內

的５０大股份，全皆在Ａ股市場上市。指數內總市值高達１﹒５６萬億元。

受惠於內地兩交易所，追蹤恆生科技指數ＥＴＦ按序上市，吸引資金流入ＡＴＭＸ板塊和科

技股。而基金在中長期投資的資金亦見跟隨追入。根據港交所資料顯示，到５月３１日止，資金

流入跟恆生科技指數掛勾的相關產品金額高達３８億美元，按月增加２６﹒７％至８億美元，遠

高過４月份的上升１１﹒１％，反映資金流入步伐急速加快。同時帶動相關新經濟股份也受到追

捧而造好。北水自踏入２０２１年，累計流入資金超過２，０９４億元，已經超越２０２０年總

數。《華盛証券 張穎群》

