港股午後再穿二萬九，現好淡爭持報２８９６５點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股走勢偏軟，據報美國總統拜登擴大前特朗普時期出台的

投資禁令涵蓋範圍，港股今早偏軟低開１２８點報２８８３７點，科技股今早亦下行，曾低見

２８７３７點位置。惟隨後大市現支持倒升成功重上二萬九關口位置，早段收報２９００７點，

升４１點。午後港股走勢好淡爭持，恆指現報２８９６５點無升跌，主板成交８９７﹒３９億元

。國企指數報１０８３４點，升７點或升０﹒０７％。恆生科技指數報８１３３點，跌３１點或

跌０﹒３８％。

Ａ場方面續揚，上證綜合指數報３６１４點，升３０點或升０﹒８４％，成交

３１５５﹒９６億元人民幣；深證成份指數報１４９６９點，升２０８點或升１﹒４１％，成交

３６２５﹒５１億元人民幣。

重磅股走勢平穩，中移動（００９４１）升１﹒１４％，報４８﹒８５元；建行

（００９３９）升０﹒６５％，報６﹒２３元；友邦（０１２９９）升０﹒２６％，報９７﹒８

元；匯控（００００５）升０﹒２％，報４８﹒９元；騰訊（００７００）跌０﹒６５％，報

６１１﹒５元；港交所（００３８８）跌０﹒３４％，報４７４﹒２元。



表列十大跌幅藍籌股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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百威亞太（０１８７６） ２５﹒４５元 跌２﹒３０％

創科 （００６６９） １３５﹒４０元 跌２﹒０３％

海底撈 （０６８６２） ４４﹒２０元 跌１﹒６７％

中生製藥（０１１７７） ８﹒５９元 跌１﹒２６％

新地 （０００１６） １１７﹒８０元 跌１﹒１７％



潤地 （０１１０９） ３５﹒５５元 跌１﹒１１％

碧桂園 （０２００７） ９﹒３８元 跌１﹒０５％

中銀 （０２３８８） ２８﹒１５元 跌１﹒０５％

中海油 （００８８３） ８﹒４７元 跌０﹒９４％

美團 （０３６９０） ３０４﹒２０元 跌１﹒０４％

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（ｊｃ）

