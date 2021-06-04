港股低開高走，半日收升４１點報２９００７點重上百天線

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股走勢偏軟，而據報指美國總統拜登擴大前特朗普時期出

台的投資禁令涵蓋範圍，港股今早走勢偏軟，低開１２８點報２８８３７點，科技股今早則下行

，恆指曾見２８７３７點水平。惟隨後大市現支持倒升，早段成功重上二萬九關口位置，早段收

報２９００７點，升４１點或升０﹒１４％，成功突破百天線（約２８９９８點），主板成交７

７５﹒２３億元。國企指數報１０８４３點，升１６點或升０﹒１５％。恆生科技指數報８１６

６點，升２點或升０﹒０３％。

Ａ場兩市由跌轉升，上證綜合指數報３５８９點，升５點或升０﹒１４％，成交２４７５﹒

６６億元人民幣。深證成份指數報１４８７３點，升１１２點或升０﹒７６％，成交３０１１﹒

６５億元人民幣。

重磅股走勢平穩，除了騰訊（００７００）跌０﹒６５％，報６１１﹒５元；港交所（００

３８８）揚升０﹒３８％，報４７７﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒８３％，報４８﹒７

元；建行（００９３９）走上０﹒１６％，報６﹒２元；匯控（００００５）升上０﹒３１％，

報４８﹒９５元；友邦（０１２９９）升０﹒４６％，報９８元。



＊拜登擴投資禁令名單，中芯領跌近２％＊



美國總統拜登擴大前特朗普時期出台的投資禁令涵蓋範圍，名單上的中資企總數增至５９

間，其中在港上市企業中納入、中芯國際（００９８１）、三大電訊商，即中移動、中電信（０

０７２８）、中聯通（００７６２）、以及中航工業（００２３２）母公司

中國航空工業集團（ＡＶＩＣ）、中海油（００８８３）母公司中國海洋石油集團等。惟禁令

股早段個別發展。中芯挫１﹒８６％，報２３﹒７元；中航工業跌０﹒７２％，報０﹒１３８元

；中海油軟０﹒９４％，報８﹒４７元。而三大電訊商則微揚，中聯通微揚０﹒９５％，報４﹒

２３元；中移動升０﹒８３％，報４８﹒７元；中電信走高０﹒８２％，報２﹒４６元。

恆生指數成份股變動將於下周一（７日）生效，新增３隻成份股包括信義光能（００９６８

）、比亞迪（０１２１１）及碧桂園服務。而高盛指恆指季檢結果生效前的一個月，新晉「藍籌

股」通常表現良好，同時估計比亞迪有望吸引３億美元的資金流入。藍等新貴今早亦表現分化，

碧桂園服務（０６０９８）軟３﹒８２％，報７６﹒７元；信義光能（００９６８）升０﹒３％

，報１３﹒３４元；比亞迪（０１２１１）揚２﹒８５％，報１９５﹒１元。



＊資源股偏軟，鐵貨急瀉近２３％＊



資源股偏軟，鐵貨（０１０２９）附屬Ｋ＆Ｓ涉行政違規遭興訟，今日急瀉２２﹒５８％，

報０﹒２４元；而五礦資源（０１２０８）跌８﹒１９％，報３﹒８１元；大冶有色（００６６

１）跌３﹒８８％，報０﹒１２４元；中國宏橋（０１３７８）挫３﹒５１％，報１１元；金川

（０２３６２）軟４﹒０７％，報１﹒１８元；重鋼（０１０５３）走低３﹒１５％，報２﹒１

５元；江銅（００３５８）軟３﹒０２％，報１７﹒３６元。

特斯拉中國５月訂單據報較４月表現跌五成，５月中國訂單量只有約９８００輛。市場人

士相信，特斯拉銷量下滑或與中方基於國家安全考量，限制特斯拉車輛接近軍事禁區等消息有

關。惟車股今早向好，其中吉利（００１７５）領跑升７﹒６４％，報２２﹒５５元；長汽（０

２３３３）升５﹒９５％，報２３﹒１５元；天能（００８１９）升４﹒９８％，報１４﹒３４

元；比亞迪（０１２１１）升２﹒８５％，報１９５﹒１元；恆大汽車（００７０８）揚１﹒５

４％，報３６﹒２元；敏實（００４２５）升５﹒０４％，報３５﹒４元。（ｊｃ）

