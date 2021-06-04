港股低開１２８點，美團低開逾３％失三百關

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股回吐，市場靜候非農就業數據，而亞洲股市今早普遍低

走，日經跌１９０點，首爾指數跌２０點；隨著人民幣中間價三連跌，中港股市下挫，今早恆指

則低開１２８點，其中科技股跌幅顯著，美團（０３６９０）低開逾３％為開市最差藍籌；阿里

健康（００２４１）跌１﹒６％；小米（０１８１０）跌１﹒３３％。舊經濟股略為回升，蒙牛

（０２３１９）升１﹒０８％，匯控（００００５）漲０﹒６２％。恆生指數報２８８３７，跌

１２８點或跌０﹒４４％，主板成交４７﹒６８億元。國企指數報１０７６４，跌６２點或跌０

﹒５８％。恆生科技指數報８０８０，跌８４點或跌１﹒０３％。

科技股今早普遍下挫，萬國數據（０９６９８）跌５﹒５３％，報７０元，以現價計，該股

暫連跌２日，累計跌幅６﹒６７％。百度（０９８８８）跌３﹒７８％，報１８３﹒３元，以現

價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒５７％。美團（０３６９０）跌３﹒１２％，報２９７﹒

８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒８６％。金蝶（００２６８）跌２﹒９２％，

報２８﹒２５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒６％。新東方在線（０１７９７

）跌２﹒１９％，報１０﹒７４元，

重磅股方面，匯控升０﹒６２％，報４９﹒１元；港交所（００３８８）跌０﹒７６％，報

４７２﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒２％。騰訊（００７００）跌０﹒８

９％，報６１０元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒９４％。建行（００９３９）無

升跌，報６﹒１９元；友邦（０１２９９）升０﹒３１％，報９７﹒８５元。



恆指十大跌幅股份表現如下：





股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） ２９７﹒８０元 跌３﹒１２％

阿里健康（００２４１） １９﹒２６元 跌１﹒６３％

小米（０１８１０） ２９﹒６０元 跌１﹒３３％

港交所（００３８８） ４７０﹒００元 跌１﹒２２％

創科（００６６９） １３６﹒６０元 跌１﹒１６％



中生製藥（０１１７７） ８﹒６０元 跌１﹒１５％

海底撈（０６８６２） ４４﹒５０元 跌１﹒００％

阿里巴巴（０９９８８） ２０８﹒８０元 跌０﹒９５％

騰訊（００７００） ６１０﹒００元 跌０﹒８９％

碧桂園（０２００７） ９﹒４０元 跌０﹒８４％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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萬國數據（０９６９８） ７０﹒００元 跌５﹒５３％

百度（０９８８８） １８３﹒３０元 跌３﹒７８％

美團（０３６９０） ２９７﹒８０元 跌３﹒１２％

金蝶（００２６８） ２８﹒２５元 跌２﹒９２％

新東方在線（０１７９７） １０﹒７４元 跌２﹒１９％



阿里健康（００２４１） １９﹒２６元 跌１﹒６３％

中興（００７６３） ２１﹒４０元 跌１﹒６１％

金軟（０３８８８） ５４﹒２０元 跌１﹒４５％

小米（０１８１０） ２９﹒６０元 跌１﹒３３％

微盟（０２０１３） １７﹒５０元 跌１﹒１３％

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（ｕｌ）

