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04/06/2021 09:21

港股低開１２８點，美團低開逾３％失三百關

　　《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股回吐，市場靜候非農就業數據，而亞洲股市今早普遍低
走，日經跌１９０點，首爾指數跌２０點；隨著人民幣中間價三連跌，中港股市下挫，今早恆指
則低開１２８點，其中科技股跌幅顯著，美團（０３６９０）低開逾３％為開市最差藍籌；阿里
健康（００２４１）跌１﹒６％；小米（０１８１０）跌１﹒３３％。舊經濟股略為回升，蒙牛
（０２３１９）升１﹒０８％，匯控（００００５）漲０﹒６２％。恆生指數報２８８３７，跌
１２８點或跌０﹒４４％，主板成交４７﹒６８億元。國企指數報１０７６４，跌６２點或跌０
﹒５８％。恆生科技指數報８０８０，跌８４點或跌１﹒０３％。
　　科技股今早普遍下挫，萬國數據（０９６９８）跌５﹒５３％，報７０元，以現價計，該股
暫連跌２日，累計跌幅６﹒６７％。百度（０９８８８）跌３﹒７８％，報１８３﹒３元，以現
價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒５７％。美團（０３６９０）跌３﹒１２％，報２９７﹒
８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒８６％。金蝶（００２６８）跌２﹒９２％，
報２８﹒２５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒６％。新東方在線（０１７９７
）跌２﹒１９％，報１０﹒７４元，
　　重磅股方面，匯控升０﹒６２％，報４９﹒１元；港交所（００３８８）跌０﹒７６％，報
４７２﹒２元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅３﹒２％。騰訊（００７００）跌０﹒８
９％，報６１０元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒９４％。建行（００９３９）無
升跌，報６﹒１９元；友邦（０１２９９）升０﹒３１％，報９７﹒８５元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　２９７﹒８０元　　　跌３﹒１２％
　　阿里健康（００２４１）　　１９﹒２６元　　　跌１﹒６３％
　　小米（０１８１０）　　　　２９﹒６０元　　　跌１﹒３３％
　　港交所（００３８８）　　４７０﹒００元　　　跌１﹒２２％
　　創科（００６６９）　　　１３６﹒６０元　　　跌１﹒１６％

　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒６０元　　　跌１﹒１５％
　　海底撈（０６８６２）　　　４４﹒５０元　　　跌１﹒００％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２０８﹒８０元　　　跌０﹒９５％
　　騰訊（００７００）　　　６１０﹒００元　　　跌０﹒８９％
　　碧桂園（０２００７）　　　　９﹒４０元　　　跌０﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　科指十大跌幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬國數據（０９６９８）　　７０﹒００元　　　跌５﹒５３％
　　百度（０９８８８）　　　１８３﹒３０元　　　跌３﹒７８％
　　美團（０３６９０）　　　２９７﹒８０元　　　跌３﹒１２％
　　金蝶（００２６８）　　　　２８﹒２５元　　　跌２﹒９２％
　　新東方在線（０１７９７）　１０﹒７４元　　　跌２﹒１９％

　　阿里健康（００２４１）　　１９﹒２６元　　　跌１﹒６３％
　　中興（００７６３）　　　　２１﹒４０元　　　跌１﹒６１％
　　金軟（０３８８８）　　　　５４﹒２０元　　　跌１﹒４５％
　　小米（０１８１０）　　　　２９﹒６０元　　　跌１﹒３３％
　　微盟（０２０１３）　　　　１７﹒５０元　　　跌１﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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