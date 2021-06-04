《盤後部署》觀望美國非農就業數據，港股支持位２８７００點

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股走勢偏軟，美國總統拜登擴大前特朗普時期出台的投資

禁令涵蓋範圍至５９間。港股走勢偏軟，低開１２８點報２８８３７點，隔晚納指向下拖低港股

科技股表現，恆指曾低見２８７３７點水平，二十天和五十天線位置仍有支持。據報特斯拉上月

於中國銷售急挫，有利吉利（００１７５）跑出；大和出報告唱好本地一、二手物業市場銷售的

良性循環將重新建立，地產股造好。恆指收跌４７點或０﹒１７％，報２８９１８點，主板成交

１９２９﹒９６億元，多３８﹒９１％。國指報１０８０５點，跌２１點或０﹒２％。科指報８

０９５點，跌６８點或０﹒８４％。



＊儲局官員對收水時機存分歧，澳洲出口商或將重點轉向中國以外市埸＊



自澳洲總理莫里森去年率先呼籲全球調查新冠病毒源頭，矛頭直指中國後，中澳關係持續惡

化。中國對澳洲採取一系列貿易反制行動，其中包括對原產澳洲的大麥和葡萄酒加徵關稅，以及

暫停澳煤進口等。澳洲工商總會引述一項有１８９間企業經營者參與的調查結果表示，國內出口

商認為有必要將重點從中國市場轉向包括越南、印尼和馬來西亞在內的其他市場，而關稅管理使

公司付出昂貴代價。同時，對於那些在亞洲地區從事貿易活動、尤其是與中國有貿易往來的公司

而言，管理國際關係的難度日益上升。

美國就業數據數據造好，通脹升溫。聯儲局官員對於應否討論減少買債出現分歧。紐約聯儲

銀行總裁威廉斯認為美國經濟距離顯著復甦仍有一大段距離，現時仍不是討論減少買債的適當時

間。不過，達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭表示，美國經濟已經逐漸可以應對疫情衝擊，聯儲局因此

應該盡早開始討論調整買債的計劃，並且逐步落實減少買債，避免市場因為突然縮減買債而受到

重大打擊。



＊聯儲局收水或引發人行跟隨，港股資金流壓力不容忽視＊



美國將公布５月製造業及非農就業人口數據，彭博調查顯示，經濟學家對５月非農就業人數

的增幅預期差異很大，低至３３﹒５萬，最高則達１００萬人，中值為增加６５﹒５萬人，４月

的數字為增加２６﹒６萬人。美國４月ＣＰＩ年率為４﹒２％，預期即將公布的就業數據對聯儲

局收水意向有較大啟示。

據統計，自３月來，人行始終維持單一規模逆回購，至今已累計６８個交易日；此外，在連

續第１４日對沖單日到期量的同時，也實現了連續第二周完全對沖到期量。人行暫時未見收水意

向，但若聯儲局宣布收水，人行亦會有一定壓力。

港府８月１日起大幅上調股票印花稅三成，適逢今日全國人大常委會稱考慮適當降低股票印

花稅稅率，資金流因素對港股中期走勢的影響不容忽視。

港股短線支持位約２８７００點，上望３月１８日頂位約２９６００點。（ｎｓ）

