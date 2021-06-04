【大國博弈】拜登修訂中資企投資禁令，制裁黑名單增至５９間

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統拜登周四（３日）正式簽署一項新行政命令，禁止美企

投資據稱與中國國防、監視技術有關聯的中資企業，擴大前特朗普時期出台的投資禁令涵蓋範圍

，阻止投資支持中國軍工產業、軍事、情報和安全研發的項目。

美國財政部將負責執行、更新這份新制裁黑名單，而今次具體新增４８間中資企，名單上的

中資企總數增至５９間，美企被禁止買賣這些企業的上市證券，禁令有６０日寬限期，將在８月

２日正式生效。

拜登強調中國於境外開發及使用監視技術，為鎮壓或嚴重侵犯人權的行為提供便利，構成不

同尋常和特別的威脅，而據官員消息指，未來幾個月或將更多企業納入名單。

更新名單內包括華為、中芯國際（００９８１）、三大電訊商中國移動（００９４１）、中

國電信（００７２８）、中國聯通（００７６２）、海康威視（深：００２４１５）、中航工業

（００２３２）母公司中國航空工業集團（ＡＶＩＣ）、中海油（００８８３）母公司中國海洋

石油集團。

另外據知包括中國兵器工業集團、中國航天科工集團、中國船舶重工、中航電測儀器

（滬：３００１１４）、江西洪都航空工業（滬：６００３１６）、中天火箭

（滬：００３００９）、內蒙古第一機械、長沙景嘉微電子（深：３００４７４）、中航航空電

子系統（滬：６００３７２）、中國衛通集團（滬：６０１６９８）、福建火炬電子科技

（滬：６０３６７８）、貴州航天電器（滬：００２０２５）、Ｐｒｏｖｅｎ Ｈｏｎｏｕｒ

Ｃａｐｉｔａｌ、Ｐｒｏｖｅｎ Ｇｌｏｒｙ Ｃａｐｉｔａｌ、Ｃｏｓｔａｒ Ｇｒｏｕｐ。

據新禁令，投資禁令適用於名單上實體附屬公司的前提，是該附屬公司亦被列入名單，並澄

清禁令不再適用於名稱與名單所列實體吻合的公司。（ａｌ）（ｚｚ）

