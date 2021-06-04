  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/06/2021 14:49

【全球放水】紐約聯儲行長：現在不是聯儲局調整購債的時候

　　《經濟通通訊社４日專訊》紐約聯儲銀行行長威廉斯周四（３日）接受訪問時表示，現在不
是聯儲局調整購債的時候，不過官員討論未來的選項屬合情合理。聯儲局準備在必要時進行技術
性調整，以將聯邦基金利率維持在目標區間內。
　　他強調經濟有所改善，並處於良好的軌道上，但就調整資產購買計劃而言，距離實現重大進
一步進展還有相當一段路要走，不過聯儲局必須提前思考，考慮未來可能作出的各種選項，同時
談論經濟狀況及對走向的預期，並理解未來幾個月可能的發展。
　　被問及紐約聯邦儲備銀行的逆回購工具越來越受歡迎時，威廉斯表示當準備金水平較高時，
該計劃發揮預期的作用。

＊達拉斯聯儲行長：儲局應盡早開始討論減少支持＊

　　達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗則表示，美國開始在實現充分就業和通脹目標方面取得進展
，故呼籲聯儲局就如何、何時開始減少對經濟的支持展開辯論。
　　他認為盡早開始討論調整聯儲局購買國債和抵押支持證券（ＭＢＳ）的計劃是明智之舉，並
以溫和及逐步的方式推動，取消非常規措施對中長期市場和經濟將更健康，十年期國債殖利率或
略有上升，不過這是健康的跡象。
　　他亦提到在樓價處於歷史高位的情況下，房地產市場不需要聯儲局目前提供的支持，並希望
盡早看到就購買抵押貸款支持證券的效果等問題展開討論。
　　他又強調單靠貨幣政策可能無法推動失業率下降，許多失業人員不願以之前的薪資水平，重
返工作崗位，而每周額外提供的３００美元疫情失業補貼，讓許多工人可以選擇堅持等待更好的
待遇，這導致勞動力供需失衡。
　　他亦稱儲局有關「實現就業、通脹目標取得進一步實質性進展」的措辭故意比較模糊，並且
比較恰當，官員希望看到證據，而事實上證據正在顯現。
　　聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德則表示，勞動力市場供應可能比目前失業率所暗示的更緊
俏，而且經濟正在迅速增長。
　　他解釋失業人數與職位空缺數的比例接近歷史低位，表明勞動力市場供應非常緊。不過隨著
疫情消退，越來越多學校恢復面對面教學，以及疫情相關的失業救濟計劃即將結束，更多人將接
受工作，並預計在未來幾季發生。（ａｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/06/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》五礦資源趁低吸納博上配售價　 助力業績改善及金屬價升
剖析天下04/06/2021
疫情缺水夾擊　未傷及台灣經濟動力
板塊分析04/06/2021
內地代建龍頭　綠城管理輕資產取勝
FOCUS04/06/2021
【FOCUS】拜登擴中企投資禁令　侵侵謀復出釀「夏季魔咒」?
開市Good Morning04/06/2021
林嘉麒：恒大系股份見彈就沽
中國故事03/06/2021
《神州經脈》財新服務業PMI遜　螞蟻消金公司獲批　股匯續齊跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞睇「中醫教你如何對抗隱形殺手─高醇」網上講座

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金