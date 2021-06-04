【全球放水】紐約聯儲行長：現在不是聯儲局調整購債的時候

《經濟通通訊社４日專訊》紐約聯儲銀行行長威廉斯周四（３日）接受訪問時表示，現在不

是聯儲局調整購債的時候，不過官員討論未來的選項屬合情合理。聯儲局準備在必要時進行技術

性調整，以將聯邦基金利率維持在目標區間內。

他強調經濟有所改善，並處於良好的軌道上，但就調整資產購買計劃而言，距離實現重大進

一步進展還有相當一段路要走，不過聯儲局必須提前思考，考慮未來可能作出的各種選項，同時

談論經濟狀況及對走向的預期，並理解未來幾個月可能的發展。

被問及紐約聯邦儲備銀行的逆回購工具越來越受歡迎時，威廉斯表示當準備金水平較高時，

該計劃發揮預期的作用。



＊達拉斯聯儲行長：儲局應盡早開始討論減少支持＊



達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗則表示，美國開始在實現充分就業和通脹目標方面取得進展

，故呼籲聯儲局就如何、何時開始減少對經濟的支持展開辯論。

他認為盡早開始討論調整聯儲局購買國債和抵押支持證券（ＭＢＳ）的計劃是明智之舉，並

以溫和及逐步的方式推動，取消非常規措施對中長期市場和經濟將更健康，十年期國債殖利率或

略有上升，不過這是健康的跡象。

他亦提到在樓價處於歷史高位的情況下，房地產市場不需要聯儲局目前提供的支持，並希望

盡早看到就購買抵押貸款支持證券的效果等問題展開討論。

他又強調單靠貨幣政策可能無法推動失業率下降，許多失業人員不願以之前的薪資水平，重

返工作崗位，而每周額外提供的３００美元疫情失業補貼，讓許多工人可以選擇堅持等待更好的

待遇，這導致勞動力供需失衡。

他亦稱儲局有關「實現就業、通脹目標取得進一步實質性進展」的措辭故意比較模糊，並且

比較恰當，官員希望看到證據，而事實上證據正在顯現。

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德則表示，勞動力市場供應可能比目前失業率所暗示的更緊

俏，而且經濟正在迅速增長。

他解釋失業人數與職位空缺數的比例接近歷史低位，表明勞動力市場供應非常緊。不過隨著

疫情消退，越來越多學校恢復面對面教學，以及疫情相關的失業救濟計劃即將結束，更多人將接

受工作，並預計在未來幾季發生。（ａｌ）

