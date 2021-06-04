《台股攻略－黃振宇》電子權值股拖累，大市回吐

《台股攻略》美股昨日（３日）全面下挫，拖累台股今日（４日）低開震盪，加權指數最終

跌９９點，收１７１４７點，成交金額縮至新台幣４３７６億元。

電子權值股方面，台積電收新台幣５９５元，跌０﹒２％；聯發科收新台幣９７７元，跌

０﹒４％；聯電沽壓較重，收新台幣５３元，跌３﹒６％；華邦電?日月光投控?大立光?廣達

及聯詠均跌０﹒８％至２﹒３％；鴻海升０﹒９％，收新台幣１１２元。鋼鐵板塊亦較弱，最大

鋼企的中鋼收新台幣３８﹒０５元，跌１﹒９％；大成鋼收新台幣４８﹒６元，跌０﹒４％；新

光鋼收新台幣６６﹒３元，跌０﹒６％，其餘中鴻?燁輝及第一銅均跌３﹒２％至４﹒７％。雖

然台灣疫情仍嚴峻，但疫苗陸續來台，令航空需求攀升，帶動長榮航大升７﹒２％，收新台幣

２１﹒５元；亞航漲停，收新台幣２１﹒５元；華航曾漲停，但最終收新台幣２０﹒５元，無起

跌，惟成交量大增。貨櫃三雄的陽明升２﹒７％，收新台幣１１５﹒５元；長榮及萬海則分別跌

２﹒１％及３﹒４％，收新台幣１１６﹒５元及１５５﹒５元，散裝船的裕民?慧洋─ＫＹ及四

維航均跌３﹒７％至８﹒５％。晶圓代工大廠聯電受惠於產能滿載及晶圓代工價格調漲，今日公

布５月合併營業額達新台幣１７１﹒９億元，按年增長１６﹒６％，而按月增長４﹒９％，創單

月新高。台股股王矽力─ＫＹ昨日公布，預定７月２０日除息，每股配發新台幣１０﹒５元現金

股息。半導體業測試大廠京元電子為因應竹南廠移工新冠肺炎群聚感染危機，決定自今日起，旗

下七個廠全部停工２天進行清潔消毒。

加權指數由５月中反彈至今超過２０００點，預料短期技術性回調，可吸納有良好的產業前

景及５月公布業績較好的股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

