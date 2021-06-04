《窩輪豪情－梁業豪》短期調整不等於短期新跌浪

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、能

源業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中

國旺旺（００１５１）、小米集團（０１８１０）與中信股份（００２６７），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選中華煤氣（００００３）、中國銀行（０３９８８）與碧桂園（０２００７）。

正如筆者開市前於Ｐａｔｒｅｏｎ頻度內所料，恆指低開百多點。以現時的美指期貨推算，

恆指將會於２８６９４與２９０８４間反覆上落，等候突破。若往下突破，好友須退守

２８５２４附近；若有幸往上突破，淡友則須退守２９２５５附近。港股短期調整已經開始，這

是筆者於本周二（１日）預計得到的；否則，筆者亦不會建議訂戶短線清貨套利。今早（４日）

筆者於「運籌惟握」投資專欄內表示，港股短期局勢仍向好，於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道卻謂短期調

整已經開始，有矛盾嗎？完全沒有。因短期升浪中是可以有調整巿況的，但不足以影響短期升浪

的運行。換言之，這並非短期新跌浪。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

