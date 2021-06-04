  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/06/2021 10:22

《窩輪豪情－梁業豪》短期調整不等於短期新跌浪

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、能
源業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中
國旺旺（００１５１）、小米集團（０１８１０）與中信股份（００２６７），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選中華煤氣（００００３）、中國銀行（０３９８８）與碧桂園（０２００７）。
　　正如筆者開市前於Ｐａｔｒｅｏｎ頻度內所料，恆指低開百多點。以現時的美指期貨推算，
恆指將會於２８６９４與２９０８４間反覆上落，等候突破。若往下突破，好友須退守
２８５２４附近；若有幸往上突破，淡友則須退守２９２５５附近。港股短期調整已經開始，這
是筆者於本周二（１日）預計得到的；否則，筆者亦不會建議訂戶短線清貨套利。今早（４日）
筆者於「運籌惟握」投資專欄內表示，港股短期局勢仍向好，於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道卻謂短期調
整已經開始，有矛盾嗎？完全沒有。因短期升浪中是可以有調整巿況的，但不足以影響短期升浪
的運行。換言之，這並非短期新跌浪。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/06/2021
《神州經脈》財新服務業PMI遜　螞蟻消金公司獲批　股匯續齊跌
中國故事03/06/2021
【鴻蒙崛起】華為鴻蒙問世抗壟斷　定位「物聯網平台」　各方祝福
FOCUS03/06/2021
【FOCUS】褐皮書頻提「供應鏈中斷」 聯儲收水姿態得啖笑
開市Good Morning03/06/2021
林家亨：時代天使可用本金抽忌孖展
財經熱話03/06/2021
紅股續派滾存十五年 煤氣1手變3.3手
香港要聞02/06/2021
【答問大會】林鄭：接種疫苗是免檢疫往返內地必要條件　打針誘因由商界提供
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞睇「中醫教你如何對抗隱形殺手─高醇」網上講座

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金