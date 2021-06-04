《談國論企－黎偉成》中國科教興國促科技自立自強

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席於２０２１年５月２８日指出，要

完善國家創新體系，作為「加快建設科技強國」和實現「高水平科技自立自強」的重要政策及策

略，重點要求龍頭企業、高校院所等要肩負重任，國家實驗室等部門則要強化國家戰略科技力量

，所言甚是。此策當使中國經濟穩中有進的發展，進一步提質，成大國強國。



＊科技在新冠肺炎疫情防控中發揮了重要作用＊



惹人注目的是，習近平所發表的重要講話，乃出席中國科學院第２０次院士大會、中國工程

院第１５次院士大會和中國科學技術協會第十次全國代表大會上發表，而中共中央政治局的全部

常委皆齊齊出席，大會更由中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持，足見中共中央對科技

的絕對高度重視和強力支持，不僅是要以強化科技的自立自強大力提升國力，同樣重要的是要以

自強反擊美帝國霸權主義者對華特別是科技的攬炒和全面封殺，所思所行王道者也。

要指出的好幾個重點，特別是（甲）最使我感受最深者，乃習近平一語之（一）「科技在新

冠肺炎疫情防控中發揮了重要作用」，對世界現時尚處疫情不輕威脅和壓力之際，是一個很重要

的提示。中國於２０２０年初處理惡疫的防控工作，在不同階段取得的成績，確實有絕對高度的

科學含金量，即（１）在惡疫剛爆發時，不僅對重大疫區封區封城甚至封省，更迅即設立「方艙

」、「火龍」之抗、治，乃及時強力的科學精神和舉措；到（２）防控惡疫取得基本預期效益，

所出台的精準有序復工復產復商復市政策，同樣是科學的政策；（３）醫藥企業積極努力研發的

自主疫苗，國藥及科興的滅活疫苗，先後得到世界衛生組織ＷＨＯ批准緊急使用，是為歷來歐美

「壟斷」的十分重大醫學科技突破。

尤其是（４）中國因本土早無病例，疫苗輸往其他國家或地區所作的第三期臨床實驗，結果

是完全符合世衛的標準，而國藥的滅活疫苗年產量現可達５０億劑，科興２０億劑，滿足本國需

求的同時，更可以支持世界各地特別是第三世界國家的防控。這更是由防控惡疫的一個世界大同

的科學觀。

和（二）要「國防科技創新取得重大成就」，同樣十分重要。中國的國防和軍事建設在過去

無疑相當迅速發展，取得十分重大的成績，特別是海軍與空軍方面：現時已有兩大航空母艦的戰

鬥群組，今後會有進一步的擴展，包括有更多更先進的航母和主力艦；而強有力的先進導彈，更

是中短、長程皆備，作為近岸防抗美帝和遠程反擊的重要力量。而習近平對國防科技的創新，有

更強烈、更重大的政策性要求，足見中國所受美帝的軍事威脅和壓力日甚，更積極強化國防科技

創新，保國衛民，很有必要。

要（乙）科技自立自強。習近平提出多個重點，特別是（Ｉ）要「加強原創性、引領性科技

攻關，堅持打贏關鍵核心技術攻堅戰」，此語最是重要的當然是「原創性」，有了原創性，就肯

定可以毫無限制的發揮「引領性」，乃自立自強之道。



＊強化國家戰略科技力量和企業院校應用研究＊



科技創新，要講求實際，即：由理論到應用，故（ｉ）要增強企業創新動力，發揮企業出題

者作用，由是需要（ｉｉ）加快構建龍頭企業牽頭、高校院支撐、各創新主體相互協同的創新聯

合體，以達致「提高科技成果轉移轉化成效。

同樣重要的，是（ＩＩ）要強化「國家戰略科技力量」，以提升國家創新體系整體效能，故

國家實驗室、國家研究機構、高水平研究型大學、科技領軍企業，都是國家戰略科技力量的重要

組成部分，習近平要相關機構「自覺履行高水平科技自立自強的使命擔當」和「多出戰略性、關

鍵性重大科技成果」，目的是「著力解決影響制約國家發展全局和長遠利益的重大科技問題，加

快建設原始創新策源地，加快突破關鍵核心技術」。

自立自強的科技，中國已深具條件，不僅可強化整體國民經濟穩中有進的提質發展，更可以

排除美帝國霸權主義惡勢力的封殺，甚至使中國如美國深恐的會「從頭越」，成為世界第一大國

強國。此為習近平要（ＩＩＩ）推進科技體制改革，形成支持全面創新的基礎制度之因。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

