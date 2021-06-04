《異動股》美團跌逾３％，王興將近六千萬Ａ類股轉為Ｂ類股

《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）王興將５７３１﹒９萬Ａ類股轉為Ｂ類股，

並注入旗下基金會，美團今早開跌３﹒１２％，報２９７﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，

累計跌幅４﹒８６％。該股成交約６８萬股，涉資２﹒０３億元。

據聯交所披露資料顯示，美團董事長兼首席執行官王興簽訂股票轉讓計劃，將５７３１﹒９

萬Ａ類股轉為Ｂ類股，並將此部分Ｂ類股注入王興基金會。據悉，該基金將專門用於推動教育與

科研等公益事業。

根據６月２日美團收市價３１１﹒８港元計算，基金股份市值約合１７９億港元。資料還顯

示，該基金當日已經完成了約９３５萬股（市值約合２９億港元）的公益捐贈。完成轉讓後，王

興的Ａ類股份持股比例由７７﹒９２％降至７６﹒０６％。美團方面回應稱，此次股本轉換屬於

高管個人出於公益目的所做的資產規劃，不會對其繼續推動美團發展有任何影響。

其他大型科技股齊走低，騰訊（００７００）跌０﹒８９％，報６１０元；快手（０１０２

４）跌０﹒８７％，報２０４﹒４元；小米（０１８１０）跌１﹒３３％，報２９﹒６元；京東

集團（０９６１８）跌０﹒６１％，報２９４元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌４﹒２３％，報８

１６元；百度（０９８８８）跌３﹒７８％，報１８３﹒３元；阿里巴巴（０９９８８）跌０﹒

９５％，報２０８﹒８元。

現時，恆生指數報２８８３７點，跌１２８點或跌０﹒４４％，主板成交３２﹒１８億元。

國企指數報１０７６４點，跌６２點或跌０﹒５８％。恆生科技指數報８０８０點，跌８４點或

跌１﹒０３％。

即月期指新報２８７５１，跌１０７點，低水８７點。即月國指期貨報１０７１６，跌５７

點，低水４８點。即月科指期貨新報８０６７，跌８１點，３３張。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） ２９７﹒８元 跌３﹒１２％

騰訊（００７００） ６１０﹒０元 跌０﹒８９％

快手（０１０２４） ２０４﹒４元 跌０﹒８７％

小米（０１８１０） ２９﹒６元 跌１﹒３３％

京東（０９６１８） ２９４﹒０元 跌０﹒６１％

嗶哩（０９６２６） ８１６﹒０元 跌４﹒２３％

百度（０９８８８） １８３﹒３元 跌３﹒７８％

阿里（０９９８８） ２０８﹒８元 跌０﹒９５％

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（ｊｃ）

