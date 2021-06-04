《異動股》許家印料本月底至少一條紅線變綠，恒大仍跌近１％

《經濟通通訊社４日專訊》恆大（０３３３３）Ｈ股現價跌０﹒７２％，報１１﹒１元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４１％。該股成交約１９１萬股，涉資２１３７萬元。
恆大主席許家印表示在本月底前，有息負債有望從去年最高的８７４３億元人民幣，降至「
５字頭」。
恆大又提到，已完成以民生地產為基礎的「多元產業＋數字科技」轉型，旗下８大產業已擁
有４個上市平台，未來其他產業亦將陸續分拆上市。
現時，恆生指數報２８７８３，跌１８２點或跌０﹒６３％，主板成交１４７﹒４０億元。
國企指數報１０７６０，跌６６點或跌０﹒６１％。恆生科技指數報８０８９，跌７４點或跌０
﹒９１％。
即月期指新報２８６６３，跌１９５點，低水１２０點。即月國指期貨報１０６９８，跌７
５點，低水６３點。即月科指期貨新報８０８７，跌６１點，低水２８點。
上證綜合指數報３５７１，跌１２點或跌０﹒３６％，成交５３５﹒２７億元人民幣。深證
成份指數報１４７１１，跌４９點或跌０﹒３３％，成交６０４﹒４９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恆大 （０３３３３） １１﹒１０元 跌０﹒７２％
恆大汽車（００７０８） ３５﹒６５元 無升跌
盛京 （０２０６６） ６﹒８２元 無升跌
恆大物業（０６６６６） ９﹒４８元 升１﹒６１％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈抗疫香薰囗罩貼！ ► 立即行動