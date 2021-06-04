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即市新聞

04/06/2021 09:43

《異動股》許家印料本月底至少一條紅線變綠，恒大仍跌近１％

　　《經濟通通訊社４日專訊》恆大（０３３３３）Ｈ股現價跌０﹒７２％，報１１﹒１元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４１％。該股成交約１９１萬股，涉資２１３７萬元。
　　恆大主席許家印表示在本月底前，有息負債有望從去年最高的８７４３億元人民幣，降至「
５字頭」。
　　恆大又提到，已完成以民生地產為基礎的「多元產業＋數字科技」轉型，旗下８大產業已擁
有４個上市平台，未來其他產業亦將陸續分拆上市。
　　現時，恆生指數報２８７８３，跌１８２點或跌０﹒６３％，主板成交１４７﹒４０億元。
國企指數報１０７６０，跌６６點或跌０﹒６１％。恆生科技指數報８０８９，跌７４點或跌０
﹒９１％。
　　即月期指新報２８６６３，跌１９５點，低水１２０點。即月國指期貨報１０６９８，跌７
５點，低水６３點。即月科指期貨新報８０８７，跌６１點，低水２８點。
　　上證綜合指數報３５７１，跌１２點或跌０﹒３６％，成交５３５﹒２７億元人民幣。深證
成份指數報１４７１１，跌４９點或跌０﹒３３％，成交６０４﹒４９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆大　　（０３３３３）　　１１﹒１０元　　跌０﹒７２％
　　恆大汽車（００７０８）　　３５﹒６５元　　無升跌
　　盛京　　（０２０６６）　　　６﹒８２元　　無升跌
　　恆大物業（０６６６６）　　　９﹒４８元　　升１﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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