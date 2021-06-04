《異動股》許家印料本月底至少一條紅線變綠，恒大仍跌近１％

《經濟通通訊社４日專訊》恆大（０３３３３）Ｈ股現價跌０﹒７２％，報１１﹒１元，以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅６﹒４１％。該股成交約１９１萬股，涉資２１３７萬元。

恆大主席許家印表示在本月底前，有息負債有望從去年最高的８７４３億元人民幣，降至「

５字頭」。

恆大又提到，已完成以民生地產為基礎的「多元產業＋數字科技」轉型，旗下８大產業已擁

有４個上市平台，未來其他產業亦將陸續分拆上市。

現時，恆生指數報２８７８３，跌１８２點或跌０﹒６３％，主板成交１４７﹒４０億元。

國企指數報１０７６０，跌６６點或跌０﹒６１％。恆生科技指數報８０８９，跌７４點或跌０

﹒９１％。

即月期指新報２８６６３，跌１９５點，低水１２０點。即月國指期貨報１０６９８，跌７

５點，低水６３點。即月科指期貨新報８０８７，跌６１點，低水２８點。

上證綜合指數報３５７１，跌１２點或跌０﹒３６％，成交５３５﹒２７億元人民幣。深證

成份指數報１４７１１，跌４９點或跌０﹒３３％，成交６０４﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆大 （０３３３３） １１﹒１０元 跌０﹒７２％

恆大汽車（００７０８） ３５﹒６５元 無升跌

盛京 （０２０６６） ６﹒８２元 無升跌

恆大物業（０６６６６） ９﹒４８元 升１﹒６１％

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（ｎｓ）

