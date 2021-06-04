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即市新聞

04/06/2021 09:54

《異動股》星島完成易主升逾４％，壹傳媒回吐近１５％

　　《經濟通通訊社４日專訊》星島（０１１０５）公布，控股股東何柱國與佳兆業（０１６３
８）主席郭英成女兒郭曉亭訂立售股補充協議，將出售股份數目調整至２﹒５億股，每股售價維
持１﹒５元，總代價調整至３﹒７５億元，且已於昨日完成交易。
　　集團亦同時宣布重組董事會，何柱國辭任主席及執行董事等相關職位其後委任郭英成出任主
席及執行董事；郭曉亭出任副主席及執行董事。
　　星島升４﹒４９％，報０﹒９３元，最高見０﹒９６元創逾三個月高，成交約９２萬股，涉
資８６萬元。現價計暫連升三日，累計升幅６﹒９％。
　　壹傳媒（００２８２）連升兩日後回吐１４﹒６７％，報０﹒３２元。
　　現時，恆生指數報２８８４０，跌１２６點或跌０﹒４３％，主板成交２５７﹒０４億元。
國企指數報１０７８９，跌３７點或跌０﹒３４％。恆生科技指數報８１２９，跌３４點或跌０
﹒４２％。
　　即月期指新報２８７３２，跌１２６點，低水１０８點。即月國指期貨報１０７２９，跌４
４點，低水６０點。即月科指期貨新報８１２０，跌２８點，低水６８點。
　　上證綜合指數報３５７３，跌１０點或跌０﹒３％，成交９６６﹒２２億元人民幣。深證成
份指數報１４７６１，升不足一點，成交１１０５﹒２９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　星島　　（０１１０５）　　　０﹒９３０元　　　升４﹒４９％
　　壹傳媒　（００２８２）　　　０﹒３２０元　　跌１４﹒６７％
　　毛記　　（０１７１６）　　　１﹒１７０元　　　跌１﹒６８％
　　東方　　（０００１８）　　　０﹒６００元　　　跌１﹒６４％
　　經濟日報（００４２３）　　　１﹒１６０元　　　無升跌
　　電視廣播（００５１１）　　　７﹒７３０元　　　跌０﹒７７％
　　亞視　　（００７０７）　　　０﹒０５１元　　　升４﹒０８％
　　有線　　（０１０９７）　　　０﹒０９１元　　　跌１﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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