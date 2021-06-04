《異動股》星島完成易主升逾４％，壹傳媒回吐近１５％

《經濟通通訊社４日專訊》星島（０１１０５）公布，控股股東何柱國與佳兆業（０１６３

８）主席郭英成女兒郭曉亭訂立售股補充協議，將出售股份數目調整至２﹒５億股，每股售價維

持１﹒５元，總代價調整至３﹒７５億元，且已於昨日完成交易。

集團亦同時宣布重組董事會，何柱國辭任主席及執行董事等相關職位其後委任郭英成出任主

席及執行董事；郭曉亭出任副主席及執行董事。

星島升４﹒４９％，報０﹒９３元，最高見０﹒９６元創逾三個月高，成交約９２萬股，涉

資８６萬元。現價計暫連升三日，累計升幅６﹒９％。

壹傳媒（００２８２）連升兩日後回吐１４﹒６７％，報０﹒３２元。

現時，恆生指數報２８８４０，跌１２６點或跌０﹒４３％，主板成交２５７﹒０４億元。

國企指數報１０７８９，跌３７點或跌０﹒３４％。恆生科技指數報８１２９，跌３４點或跌０

﹒４２％。

即月期指新報２８７３２，跌１２６點，低水１０８點。即月國指期貨報１０７２９，跌４

４點，低水６０點。即月科指期貨新報８１２０，跌２８點，低水６８點。

上證綜合指數報３５７３，跌１０點或跌０﹒３％，成交９６６﹒２２億元人民幣。深證成

份指數報１４７６１，升不足一點，成交１１０５﹒２９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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星島 （０１１０５） ０﹒９３０元 升４﹒４９％

壹傳媒 （００２８２） ０﹒３２０元 跌１４﹒６７％

毛記 （０１７１６） １﹒１７０元 跌１﹒６８％

東方 （０００１８） ０﹒６００元 跌１﹒６４％

經濟日報（００４２３） １﹒１６０元 無升跌

電視廣播（００５１１） ７﹒７３０元 跌０﹒７７％

亞視 （００７０７） ０﹒０５１元 升４﹒０８％

有線 （０１０９７） ０﹒０９１元 跌１﹒０９％

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（ｎｓ）

