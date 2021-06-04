《午市前瞻》中美關係趨緊影響市場氣氛，５０天線為關鍵支持位

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股走勢偏軟，而據報指美國總統拜登擴大前特朗普時期出

台的投資禁令涵蓋範圍，港股今早走勢偏軟，低開１２８點報２８８３７點，科技股今早則下行

，恆指曾見２８７３７點水平。惟隨後大市現支持倒升，早段成功重上二萬九關口位置，早段收

報２９００７點，升４１點或升０﹒１４％，成功突破百天線（約２８９９８點），主板成交７

７５﹒２３億元。國企指數報１０８４３點，升１６點或升０﹒１５％。恆生科技指數報８１６

６點，升２點或升０﹒０３％。

Ａ場兩市由跌轉升，上證綜合指數報３５８９點，升５點或升０﹒１４％，成交２４７５﹒

６６億元人民幣。深證成份指數報１４８７３點，升１１２點或升０﹒７６％，成交３０１１﹒

６５億元人民幣。

重磅股走勢平穩，除了騰訊（００７００）跌０﹒６５％，報６１１﹒５元；港交所（００

３８８）揚升０﹒３８％，報４７７﹒６元；中移動（００９４１）升０﹒８３％，報４８﹒７

元；建行（００９３９）走上０﹒１６％，報６﹒２元；匯控（００００５）升上０﹒３１％，

報４８﹒９５元；友邦（０１２９９）升０﹒４６％，報９８元。



＊拜登擴投資禁令名單，中芯領跌近２％＊



美國總統拜登擴大前特朗普時期出台的投資禁令涵蓋範圍，名單上的中資企總數增至５９

間，其中在港上市企業中納入、中芯國際（００９８１）、三大電訊商，即中移動（００９４

１）、中電信（００７２８）、中聯通（００７６２）、以及中航工業（００２３２）母公司

中國航空工業集團（ＡＶＩＣ）、中海油（００８８３）母公司中國海洋石油集團等。惟禁令

股早段個別發展。中芯挫１﹒８６％，報２３﹒７元；中航工業跌０﹒７２％，報０﹒１３８元

；中海油軟０﹒９４％，報８﹒４７元。而三大電訊商則微揚，中聯通微揚０﹒９５％，報４﹒

２３元；中移動升０﹒８３％，報４８﹒７元；中電信走高０﹒８２％，報２﹒４６元。

恆生指數成份股變動將於下周一（７日）生效，新增３隻成份股包括信義光能（００９６８

）、比亞迪（０１２１１）及碧桂園服務。而高盛指恆指季檢結果生效前的一個月，新晉「藍籌

股」通常表現良好，同時估計比亞迪有望吸引３億美元的資金流入。藍等新貴今早亦表現分化，

碧桂園服務（０６０９８）軟３﹒８２％，報７６﹒７元；信義光能（００９６８）升０﹒３％

，報１３﹒３４元；比亞迪（０１２１１）揚２﹒８５％，報１９５﹒１元。



＊資源股偏軟，鐵貨急瀉近２３％＊



資源股偏軟，鐵貨（０１０２９）附屬Ｋ＆Ｓ涉行政違規遭興訟，今日急瀉２２﹒５８％，

報０﹒２４元；而五礦資源（０１２０８）跌８﹒１９％，報３﹒８１元；大冶有色（００６６

１）跌３﹒８８％，報０﹒１２４元；中國宏橋（０１３７８）挫３﹒５１％，報１１元；金川

（０２３６２）軟４﹒０７％，報１﹒１８元；重鋼（０１０５３）走低３﹒１５％，報２﹒１

５元；江銅（００３５８）軟３﹒０２％，報１７﹒３６元。



＊何啟俊：車股急升因特斯拉消息，芯片短缺仍為重大風險＊



港股早段企穩５０天線後向上。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，大

市近日升穿２９４００後未維持強勢令人失望，科網股再度轉弱，加上美國總統拜登簽署一項新

行政命令，再有中資企被禁止投資，打擊市場氣氛。他認為此舉令市場關注中美關係再趨緊張，

亦預示美方對華手段愈趨強硬，成為市場風險。他指恆指能否企穩５０天線（約２８６８０）非

常關鍵，如跌破該支持，建議投資者減磅或作保守部署，大市或下試２８０００水平；倘企穩才

有望再上試２９４００區間。

今早車股逆市上揚，比亞迪（０１２１１）及吉利（００１７５）股價更出現單日轉向，兩

股均呈破腳穿頭之勢，吉利更曾飆近８％。

何啟俊指，今日車股造好主要受特斯拉中國訂單消提振，有指特斯拉中國上月訂單銳減五成

，令市場憧憬中資車企銷售有增長。但他對汽車板塊仍維持觀望態度，因芯片短缺問題對車企影

響仍為未知，建議投資者待車企公布上月銷售數據再作計劃部署，可留意芯片短缺對行業業務的

影響。

他不建議現價追入吉利，指其升勢過急，可待該股回調至２０元水平以下再吸納，初步上望

２４元水平，穿１７至１８銀止蝕。

至於比亞迪，他認為現時股價已反映染藍因素不建議追入。持貨者方面，他認為比亞迪短期

升穿２００元水平才可續持有，倘跌破宜先減磅。（ｐｌ）

