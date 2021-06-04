《美元走勢－羅明立》美匯短期料續反彈，歐元或下試１﹒２

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒３３ １１０﹒１４ １１０﹒２１

歐元╱美元 １﹒２１３０ １﹒２１０４ １﹒２１１２

英鎊╱美元 １﹒４１１１ １﹒４０８３ １﹒４１０１

美元╱瑞郎 ０﹒９０５１ ０﹒９０３４ ０﹒９０４６

美元╱港元 ７﹒７５８５ ７﹒７５６８ ７﹒７５７７

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《美元走勢》美國５月份ＡＤＰ就業人數強勁增長達到９７﹒８萬人，較預測值及前值都有

大幅提升。當中，服務業的人數增長最為突出；另外，上周初請失業救濟人數進一步跌至

３８﹒５萬人，是疫情爆發以來首次少於４０萬，反映美國經濟已逐步走出疫情所帶來的困境，

就業市場狀況繼續有所改善。

聯儲局官員亦各自表述意見，達拉斯聯儲銀行主席卡普蘭再次呼籲局方，應盡早開始討論調

整購買債券計劃。但亦有紐約聯儲局主席認為局方離開始撤走支持經濟政策的時間還很遠。無論

如何，聯儲局開始出售其持有的公司債及相關ＥＴＦ，有市場人士認為是退市的第一步，加上數

據強勁，昨日（３日）美匯指數升至９０﹒５０水平，確認突破２０天線，如今日（４日）的５

月非農數據結果理想，美匯短期應可進一步反彈。歐元跌穿２０天線，應有望下試１﹒２０５０

甚至１﹒２０００；英鎊則可能要考驗１﹒４０的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１３５ １﹒２１７０ １﹒２０５０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒４１２５ １﹒４０３０ １﹒４１６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

