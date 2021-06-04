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04/06/2021 08:30

《報章摘要》本港報章摘要：財匯局批審計質素「遠低標準」


　　《經濟通通訊社４日專訊》本港報章摘要如下：

《香港經濟日報》

財匯局批審計質素「遠低標準」，會計師行需大改進
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　財務匯報局發布年度查察報告，為該局首次查察上市實體審計而發表報告，財匯局行政總裁
Ｍａｒｅｋ　Ｇｒａｂｏｗｓｋｉ表示，報告內７３％查察的項目都需要改進，相關項目審計質
素遠低於該局預期標準，不論大小會計師事務所都需要重大改進。

時代天使孖展近２千億
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　史上最高「入場券」的新股時代天使（０６６９９）昨日（３日）招股，首日已獲熱烈認購
。綜合券商資料，時代天使首日錄１，９８５億元孖展，相較公開發售部分募資２﹒９１億元，
超額認購逾６８１倍。

許家印：恆大月底至少一條紅線變綠
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　恆大集團（０３３３３）昨日舉行戰略合作夥伴交流會，許家印指，「到今年６月３０日，
恆大至少實現一條紅線變綠！」，通過實施「高增長、控規模、降負債」的發展戰略，６月底前
恆大的有息負債有望從去年最高，降到６０００億人民幣以下。

山頂車位１０２０萬售，全球最貴
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　九倉（００００４）及南豐合作發展的山頂Ｍｏｕｎｔ　Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ以招標形式發
售車位，其中一個車位以１０２０萬元售出，問鼎全球最貴車位，銀碼足夠購買一個太古城的２
房單位。

ＷｅＣｈａｔＰａｙＨＫ推「收錢碼」，商戶手續費全免
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　政府預計在暑假發放規模高達３６０億港元的電子消費券，騰訊（００７００）旗下的
ＷｅＣｈａｔＰａｙＨＫ表示，作為政府指定電子消費券營運商之一，深知中小商戶面對運營成
本的壓力，ＷｅＣｈａｔＰａｙＨＫ在消費券期間同時推出「收錢碼」商戶手續費全免優惠。

ＡｌｉｐａｙＨＫ商戶碼，接入率增２﹒３倍
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　螞蟻集團、長和（００００１）合資的ＡｌｉｐａｙＨＫ宣布，自４月１１日獲選以來，其
專為全港中小商戶度身訂造的「商戶碼」的接入率，較消息公布前，一個多月內平均急升
２３０％。

（ｈｌ）

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