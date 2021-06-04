【紓困措施】「賞你遊香港」首批行程額滿，第二批本月中公布

《經濟通通訊社４日專訊》旅發局指，本周二（１日）推出首批「賞你遊香港」的１３６個
行程，所有名額已在４天內額滿，第二批約６０個行程將於本月中公布，名額有限，先到先得，
並感謝市民支持。
旅發局去年推出首輪「賞你遊香港」，今年第二輪「賞你遊香港」活動，名額增至２萬個，
市民憑本地零售及餐飲商戶的實體店舖，消費滿港幣８００元的機印收據，可換取本地遊名額一
個。（ｃｌ）
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