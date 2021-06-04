《本港樓市》中原ＣＣＬ按周升０﹒３６％，創前年９月後新高

《經濟通通訊社４日專訊》ＣＣＬ三大整體指數齊升，兼齊創新高，其中，反映本港二手樓

價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報１８５﹒１６點，創９１周（即２０１９年９月

後）新高，按周升０﹒３６％。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８７﹒５５點，創９２周新高，按周升０

﹒７０％。ＣＣＬ（中小型單位）報１８５﹒４０點，創９１周新高，按周升０﹒６５％。



＊ＣＣＬ距離歷史高位２﹒７９％＊



復活長假後７周計，三大整體指數同樣６升１跌，ＣＣＬ累升２﹒９０％，ＣＣＬ

Ｍａｓｓ累升３﹒００％，ＣＣＬ（中小型單位）累升２﹒９３％，樓價升勢顯著。現時ＣＣＬ

距離自己歷史高位相差２﹒７９％、ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差２﹒１５％及ＣＣＬ（中小型單位）

相差２﹒５２％。相信樓價升勢持續，今年中ＣＣＬ有望重返自己１９０﹒４８點的高位。

ＣＣＬ（大型單位）報１８３﹒９０點，按周跌１﹒１２％，距離自己歷史高位相差

４﹒１８％。復活長假後７周計，豪宅樓價３升４跌，累升２﹒７１％，走勢反覆向上。



＊四區樓價指數自去年１２月以來首次齊升＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周四區樓價指數齊升，是２５周（即２０２０

年１２月）以來首見。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報２００﹒５８點，重返二百點水平，創

９７周（即２０１９年７月後）新高，按周升２﹒１０％，升幅１０周以來最大，結束２周連跌

。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７３﹒４１點，創１００周（即２０１９年６月後）新高，按周

升０﹒３３％，連升４周共２﹒２０％，是６７周以來再現。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報

１９２﹒６７點，按周升０﹒７４％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７９﹒２６點，按周升

０﹒２３％。



＊新界西樓價最接近歷史高位＊



ＣＣＬ八大指數中，新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ最接近自己的歷史高位（１７６﹒９９點），

相差僅２﹒０３％。相信新界西樓價持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位，帶領整體大市

繼續向上。其他三區指數與自己歷史高位相比，港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差３﹒３０％，新界東

ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差３﹒９５％，九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ相差５﹒００％。（ｃｌ）

