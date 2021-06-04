《小傳日記》科技地產向下走，魚缸再失二萬九！

《小傳日記》隔晚美股走勢偏軟，據報花旗國總統拜登擴大前特朗普時期出台嘅投資禁令涵

蓋範圍，魚缸今早走勢偏軟，低開１２８點報２８８３７點。Ａ場其後造好，加上內銀佬發力，

一度帶動港股最高曾見２９０２３點升５７點。不過午後Ａ場跌幅收窄，加上科技佬、地產佬、

金融佬走勢接續疲弱，下午時段魚缸主要喺低位徘徊。最終魚缸全日收報２８９１８點，跌４７

點或跌唔夠１巴仙，主板成交１９２９﹒９６億銀。國企指數報１０８０５點，跌２１點或跌唔

夠１巴仙。恆生科技指數報８０９５點，跌６８點或跌１巴仙。

Ａ場走高，上證綜合指數報３５９１點，升７點或升唔夠半巴仙；深證成份指數報１４８７

０點，升１０９點或升近１巴仙。兩市全日成交９３７５億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跌１巴仙，報６１１﹒５銀；ＡＩＡ（０１２９９）

升唔夠１巴仙，報９７﹒９５銀；大笨象（００００５）跌近１巴仙，報４８﹒５５銀；神州移

動（００９４１）升唔夠巴仙，報４８﹒４銀；生發發（００３８８）升近１巴仙，報４７８﹒

４銀。

比亞迪（０１２１１）、信義光能（００９６８）、碧桂園服務（０６０９８）收市後正式

染藍，全日個別走。比亞迪升１巴仙，報１９１﹒９銀；信義光能跌近２巴仙，報１３﹒１銀；

碧桂園服務跌４巴仙，報７６﹒４５銀。



＊決心降負債恆大兩頭擺，拜登擴禁令電訊佬仍勁＊



恆大集團（０３３３３）話於月底之前有息負債要降到６０００億銀以下，不過今日恆大系

都要兩頭走。恆大（０３３３３）就鏟高逾２巴仙，報１１﹒４２銀；恆大物業（０６６６６）

潛水逾２巴仙，報９﹒１銀；恆汽（００７０８）跌低近半巴仙，報３５﹒５５銀。

拜登擴大特朗普出台嘅投資禁令涵蓋範圍，名單上面嘅中資企總數增加到５９間，其中就納

入香港上市企業、中芯國際（００９８１）、三大電訊商、中航工業（００２３２）母公司中國

航空工業集團（ＡＶＩＣ），同中海油（００８８３）母公司中國海洋石油集團等等！而禁令佬

今日都要兩邊走！其中三大電訊齊走上，中電信（００７２８）升上近１巴仙，報２﹒４６銀；

中聯通（００７６２）鏟高近半巴仙，報４﹒２１銀；中移動（００９４１）鏟高不足半巴仙，

報４８﹒４銀。不過中芯（００９８１）下滑近３巴仙，報２３﹒５銀；中航工業（００２３２

）跌落近１巴仙，報０﹒１３８銀；中海油（００８８３）下滑近半巴仙，報８﹒５２銀。



＊銷量可微升吉利表現醒，科指要腳軟萬國跌最損＊



特斯拉中國５月訂單據報比４月表現跌五成！當月神州訂單量只有約９８００架車。市場人

士相信特斯拉銷量潛水，或者同中方基於國家安全考量，限制特斯拉車接近軍事禁區等消息有

關！不過車佬５月銷量都可以微升，令到行業今日都開心飛上！吉利（００１７５）鏟高逾６巴

仙，報２２﹒２５銀，為今日表現最佳藍戰士！；而長汽（０２３３３）飛高逾６巴仙，報２３

﹒２銀；天能（００８１９）鏟高逾４巴仙，報１４﹒２４銀；廣汽（０２２３８）升上近３巴

仙，報６﹒９５銀。

恆指表現腳軟，連帶科指都要走落，而科指佬今日就由萬國數據（０９６９８）領跌下滑逾

５巴仙，報７０﹒０５銀；而新東方在線（０１７９７）都要跣低逾４巴仙，報１０﹒５銀；鴻

騰（０６０８８）下滑近４巴仙，報２﹒２銀；明源雲（００９０９）跣低近４巴仙，報３７﹒

２銀。請請！



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