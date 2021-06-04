《「香」講積金－香敏華》強積金投資，男女有不同

《「香」講積金》筆者最近翻閱積金局去年發布的強積金計劃成員累算權益統計分析，發現

媒體的篇幅較著重報道有６萬個強積金帳戶擁有超過一百萬元的累算權益。筆者反而認為報告中

有關男性與女性計劃成員的基金選擇比較分析頗為有趣，投資者有時間的話不妨看看。

根據積金局的報告，整體上男性與女性成員的基金選擇並無很大差異，兩者均對股票基金及

混合資產基金有較大偏好。（在２０１９年１２月，股票基金及混合資產基金分別佔計劃成員累

算權益總額的４０％及３６％。）但報告又提到，一般而言，男性成員把累算權益分配至股票基

金的比重，往往較女性成員為高，而選擇保證基金的女性成員，則似乎較男性成員稍多。



＊按性別及基金類別劃分的累算權益分布情況＊



性別 股票基金 混合資產基金 貨幣市場基金－強積金保守基金 保證基金 債券基金 總計

男性 ４１％ ３６％ １１％ ７％ ４％ １００％

女性 ３９％ ３７％ １１％ ９％ ４％ １００％

資料來源：積金局強積金計劃成員累算權益統計分析報告及永明資產管理

註：經四捨五入後，各百分數總和未必等同１００％



過去不少研究和文章都指出，男性和女性的投資風格頗為不同，男性在投資時偏向具冒險精

神，而女性的投資取態則偏向審慎。上述有關男性和女性的強積金基金選擇，也與這些研究相吻

合。筆者認為若論強積金投資，女性有一些特質佔優，若好好利用，強積金投資成績會相當不俗

。



＊１﹒女性是具耐性的投資者＊



女性比較長情，一般找到自己合適的投資策略後便會一直維持，買入後長線持有，很少頻繁

交易。強積金是長線投資，事實上也不宜聚焦於短期波動頻繁交易，有時做多錯多。此外，強積

金的月供部分亦要求投資者付出耐性去儲蓄「水塘」，特別是市況差劣之時，不少投資者因為恐

慌而將月供指示轉至防守性基金，便錯失了低吸的機會。



＊２﹒女性傾向攻守兼備＊



由於女性的投資風格偏向審慎，她們投資時一般都不會只顧著進攻，多數會分配資源作守性

部署。故當市況波動時，其投資組合有一定的防守性。但壞處是若組合太過保守，則會錯失潛在

增長機會。筆者認為重點在於女性對資產配置的把握能力較強，很少因為錯買一個板塊或個股，

導致嚴重虧損。



＊３﹒女性較傾向採納專業意見＊



女性傾向審慎，故不時會質疑自己的投資，不時詢問其他人對其投資的看法，又或者透過不

同渠道吸收相關專業資訊。有些女性認為自己理財「天份」不高的，會放手委託專業人士處理財

政。強積金的預設投資選擇便切合他們的需要。



＊４﹒化長壽為本錢＊



女性可能化自身的長壽作為資產。由於女性的預期壽命較男性長，他們有較多時間投資，可

以有較多時間令其投資增長。當然女性要懂得如何投資，爭取較通脹高的回報率。

雖然筆者上述所指的是女性的投資特質，也卻不為女性獨有，男士也可以學習訓練投資耐性、審

慎資產配置和採納專業意見，目標改善強積金投資成績。

《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》

