《宏觀理財－冼健岷》疫苗副作用保障，不及自願醫保

《宏觀理財》本港於２月尾展開新冠疫苗接種計劃，截至４月１５日，累計接種劑次為９８

﹒１萬劑；當中，約６４﹒９萬人已接種第一劑，約３３﹒２萬人已接種第二劑。而政府亦宣布

，把接種計劃擴展至１６至２９歲市民，令計劃涵蓋範圍增加至約６５０萬市民，相當於全港人

口約８８％，加上「疫苗氣泡」的實施，即在特定接種條件下，社交距離措施可獲放寬，相信此

舉將可吸引愈來愈多市民接種疫苗。

然而，自從計劃開展以來，不斷出現懷疑與接種疫苗後出現異常反應甚至死亡的個案，不少

市民難免擔心自己接種疫苗後的身體狀況，因此，疫苗副作用保障應運而生。



＊項目大同小異，細節存有差別＊



環顧市場上的疫苗副作用保障，雖然賠償項目大同小異，不過，細節卻有些微差別。例如住

院前門診保障，有些計劃並不提供，有提供者，有的要求投保人需在接種疫苗後１４天內諮詢門

診，有的則是諮詢門診後１４天內住院，賠償金額為一次性的３００元至５００元。

至於住院現金保障，亦設有時效，通常是接種疫苗１４天內入院，最長是３０天內；賠償金

額由每日７００元至１０００元，當中亦有計劃把深切治療住院保障金額提高至每日１２００元

，有的計劃則是作出一次性賠償的８０００元；此外，賠償日數也設上限，為１０天至１５天。

身故賠償方面，金額為１０萬元至２０萬元，時效大部分是在接種疫苗３０天內，也有個別

保險公司將時效定在１４天內；值得注意的是，條款列明是因接種疫苗的不良反應及╱或其併發

症而導致死亡，有的甚至列明是「直接導致」，才獲恩恤賠償，但根據新冠疫苗臨床事件評估專

家委員會的報告，在１５宗懷疑與接種疫苗有關而已接受評估的死亡個案中，全部均與接種疫苗

沒有因果或直接關係。



＊時間人物及疫苗均設限制＊



最後一提的是，大部分疫苗副作用保障的受保時間、人物，以至疫苗，均有限制－－有效期

方面，有的截至今年年底，有的則僅截至今年６月底期；受保人方面，大部分需為保險公司特定

產品的現有或新增客戶，個別亦將受保人擴展至其同住子女，有的則設年齡限制，６５歲以下人

士才受保障；至於受保疫苗，有的只限香港政府認可疫苗，有的還涵蓋獲美國食品藥品管理局認

可的其他疫苗，有的更不限於新冠疫苗，總之所有以免疫為目的而接種的疫苗也受保障。

依照以上項目看來，條款處處設限，與其依賴疫苗副作用保障，不如投保自願醫保計劃－提

供個人醫療保障以外，亦可保障注射疫苗後產生副作用之醫療開支。事實上，根據自願醫保計劃

網站資料，因接種預防２０１９冠狀病毒的疫苗而出現不良反應的治療，同樣屬於所有自願醫保

計劃認可產品的基本保障範圍，包括在港及以外地區住院、接受日間手術及進行訂明診斷成像檢

測所涉及的費用等。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

