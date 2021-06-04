《投資新視野－鄧嘉南》中國的增長動力及投資新機遇

《投資新視野》作為全球最多人口的國家，中國可以說是引領全球資本市場的主要力量，其

影響力也日益壯大。儘管面對疫情挑戰，但中國在２０２０年仍錄得正增長，是全球唯一錄得正

增長的主要經濟體。國際貨幣基金組織預期，中國國內生產總值將在今年及２０２２年分別錄得

８﹒４％及５﹒６％的亮麗增長，成為全球增長趨勢最強勁的國家之一。

按名義經濟規模計算，中國經濟在過去２０年增長強勁，排名由全球第六躍升至目前的全球

第二。如果中國能維持增長優勢，其經濟可在２０３０年前超越美國，中國的增長前景仍然相當

理想。

中國政府的第十四個五年計劃綱要﹙涵蓋２０２１年至２０２５年﹚強調進一步擴張以質素

及可持續性為先，並將會以國內增長為重心。中國政府已把目光轉移至國內生產及消費之上，充

分發揮中國消費者財富不斷增加的優勢。中國的富裕家庭數量將有望在２０３０年前增加兩倍以

上，應可在未來十年及以後帶來新的投資機遇。

按行業計算，服務業佔中國經濟超過一半產值，工業增長則正在放緩，這情況世也反映了上

述趨勢。中國有僅次於美國的全球第二大國內消費市場，預期其規模將可在未來十年倍增。

在中國內地上市的公司，一般傾向以國內市場為主導的行業，例如：必需性消費品、健康護

理、原材料及工業，因此投資於這些公司可受惠於國內增長的優勢；而財富增加以及日益傾向優

質產品的趨勢亦利好醫療保健及提供收入保障的保險領域，為相關增長提供支持。這有助解釋中

國「新經濟」﹙如：科技、健康護理及消費品業﹚的增長速度高於傳統「舊經濟」行業﹙銀行、

公用事業、房地產、原材料及工業﹚的原因。

中國的轉型由消費延伸至製造業，後者現時佔全球製造業產值超過２８％，在可再生能源設

備、機械及電子設備的市場份額也迅速增加。中國其中一個目標是在科技業領先全球。為達到此

目標，中國計劃在２０２５年前提高多個增值子行業的國內市場份額，有關子行業包括高性能醫

療設備、電動車及機械人等。

另外，中國的十四五規劃亦顯示中央政府有意透過國內主導的科技創新來推動進口替代，加

快實現科技自給自足。憑藉中國供應鏈廣闊且深入的優勢，加上龐大的國內市場，中國的生產商

正逐漸在價值鏈上移。新科技已改善市場的協調性及整體速度，相信在過去十年出現的穩健增長

可望持續。

中國政府持續開放經濟，推動資本市場自由化，並改革國營企業，在實現自給自足的增長和

改革推動下，國內市場可望為投資者帶來更多的增長機遇。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》

