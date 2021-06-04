科網回軟車股跑出，港股收跌４７點報２８９１８，百天線得復失

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美股低收，美國總統拜登簽署新行政命令，再有中資企被禁

止投資，市場觀望下周中美公布通脹數據，影響投資氣氛，港股兩萬九關得而復失，惟５０天線

有支持。港股低開１２８點，報２８８３７，甫開市即挫２２８點，低見２８７３７，但大市於

２０天及５０天線水平（約２８６８０）見支持，早段曾倒升５７點，見２９０２３並重上二萬

九關及百天線（約２８９９８），半日收報２９００７，升４１點或升０﹒１４％。

午後大市再走低，在醫藥股、科網股及內需股回吐下再失守兩萬九，恆指全日收報２８９１

８，跌４７點或跌０﹒１７％，主板成交大增三成八至１９２９﹒９６億元。國指收報１０８０

５，跌２１點或跌０﹒２０％。科指收報８０９５，跌６８點或跌０﹒８４％。

北水事隔三日再現流出，今日大市錄北水淨流出１０﹒８７億元。

內地兩市由跌轉升，上證綜指報３５９１，升７點或升０﹒２１％，深證成指報１４８７０

，升１０９點或升０﹒７４％；兩市全日成交９３７５億元人幣，按日微減１﹒９％。

重磅股靠穩，匯控（００００５）軟０﹒５１％，報４８﹒５５元；港交所（００３８８）

揚０﹒５５％，報４７８﹒４元；友邦（０１２９９）漲０﹒４１％，報９７﹒９５元；建行（

００９３９）彈０﹒６５％，報６﹒２３元。

恆生指數成份股變動將於下周一（７日）生效，新增３隻成份股，其中信義光能（００９６

８）跌１﹒５％，報１３﹒１元；比亞迪（０１２１１）升１﹒１６％，報１９１﹒９元；碧桂

園服務（０６０９８）挫４﹒１４％，報７６﹒４５元。



＊王興轉換Ａ股注入基金會，美團挫近２％＊



科網股今日回軟，美團（０３６９０）王興將５７３１﹒９萬Ａ類股轉為Ｂ類股，轉讓後王

興Ａ類股持股比例降至７６﹒０６％，即使美團澄清不會對其發展有任何影響，股價仍挫１﹒６

９％，報３０２﹒２元；騰訊（００７００）蟬聯５月中國手遊發行商全球收入榜冠軍，仍跌０

﹒６５％，報６１１﹒５元；近日強勢的小米（０１８１０）收軟１﹒５％，報２９﹒５５元；

螞蟻消金獲批開業，阿里（０９９８８）跌０﹒２８％，報２１０﹒２元；京東集團（０９６１

８）微跌０﹒１４％，報２９５﹒４元。

美國總統拜登周四（３日）擴大投資禁令黑名單至５９家中資企，美企被禁止買賣相關企業

的上市證券，被列禁令股升跌不一。中芯（００９８１）挫２﹒６９％，報２３﹒５元；中移動

（００９４１）漲０﹒２１％，報４８﹒４元；中聯通（００７６２）升０﹒４８％，報４﹒２

１元；中電信（００７２８）揚０﹒８２％，報２﹒４６元；中航工業（００２３２）軟０﹒７

２％，報０﹒１３８元。



＊特斯拉中國銷量大跌，對手吉利彈逾６％＊



東奧下月揭幕，據報日本首相菅義偉表明絕不會取消舉辦奧運，東京奧組委主席橋本聖子亦

已排除取消或再度推遲奧運的可能性，帶動體品股逆市走高。特步（０１３６８）升１﹒２６％

，報９﹒６２元；安踏（０２０２０）漲１﹒０３％，報１５７﹒５元；申洲（０２３１３）揚

１﹒６６％，報１８９﹒６元；中動向（０３８１８）彈４﹒０４％，報１﹒０３元；惟李寧（

０２３３１）軟０﹒２７％，報７３﹒８元。

特斯拉中國５月訂單按月大跌五成，５月中國訂單量只有約９８００輛，只及４月約一半，

而４月銷量已較３月明顯下滑，市場憧憬特斯拉銷量下滑或提振其他車企銷量。吉利（００１７

５）飆６﹒２１％，報２２﹒２５元；五菱（００３０５）升１﹒０３％，報１﹒９６元；廣汽

（０２２３８）揚２﹒５１％，報６﹒９５元；長汽（０２３３３）彈６﹒１８％，報２３﹒２

元；惟恆大汽車（００７０８）跌０﹒２８％，報３５﹒５５元。（ｐｌ）

