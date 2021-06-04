《品中資－羅國森》鼓勵生育不如協助生育

《品中資》曾經何時，中國人是「多產」的民族，因為中國以農立國，古時沒有機械協助，

全靠人手操作，人多當然好辦事，故「多產」是正常的事（很多落後國家其實也如此）。

再者，中國人重男輕女，如果生了幾胎都是女兒，大多數家庭都想追一個仔，否則不會死心

，這也造就中國人「多產」。

但中共建國初期，由於人口增長過快，但經濟相對落後，不能承受過快增加的人口，政府唯

有限制生育。

早期主張「一個不少，兩個正好，三個多了」的口號，後來再提出「晚、稀、少」，即要求

晚婚、夫婦兩次生育間隔３年以上、生育不超過兩個名子女。到了最後，更實施最嚴厲的「一孩

政策」，即是只准生一個。

「一孩政策」造成的社會問題很多，但不在這裡討論了。

結果，人口增長終於穩定下來，但幾十年過去，中國的人口出現結構性變化。簡單來說，就

是出現老齡化跡象。到了２０１５年底，內地終於取消「一孩政策」，容許夫婦可以生第二胎，

這又稱之為「二孩政策」。

但結果，除了２０１６年的出生人口明顯增長外，接下來的４年，出生人口持續下降，並以

去年的跌幅最大。根據剛公布的最新一次人口普查數據，２０２０年內地出生人口為

１２００萬人，比２０１９年的１４６５萬減少了２６５萬人，降幅達到１８％，即時響起了警

號。

過了不久，到了本周一（３１日），中央就正式宣布開放「三孩政策」，鼓勵適齡婦女生育

第三名子女。但時移世易，隨著社會進步和經濟發展，有意識地減少生育才是現代社會的共識。



＊三孩政策能掀起嬰兒潮？＊



而且，愈來愈多人認識到，人口質素比單單的人口數目重要，大家都理性地規劃家庭發展，

而不是盲目跟風生育。因此，全面放？「三孩政策」能否觸發真正的嬰兒潮，我實在非常保留。

６年前，當內地開放「二孩政策」時，我曾經在本欄寫過一篇題為《根本沒有「二孩政策」

受惠股？！》的品評，意思是，所謂鼓勵生育，如果有效的話，即是會增加人口。但其實，如果

人口上升了，基本上所有商品和服務需求都會增加。

換句話說，你可以說根本沒有「二孩政策」受惠股，但也可以說，所有股票都是「二孩政策

」受惠股！換上今次，即是根本沒有「三孩政策」受惠股；但也可以說，所有股票都是「三孩政

策」受惠股！

但歷史確實不斷重演，消息公布當日，一眾奶粉股、玩具股、教育股，以至「生育股」都被

炒起。但上次開放二胎時，這些股票都只是曇花一現。現在回看，這是非常合理的，因為「二孩

政策」證明失效嘛！

我相信，今次的「三孩政策」也會如是，即使幾年後完全放開，可以無限制地讓夫婦自由生

育，但結果也會如此。

不過，上面提到，我也特意加括號的「生育股」則有點不同。上次「二孩政策」時，港股中

還未有「生育股」，但今次已經有了。

２０１９年中，香港出現首隻「生育股」錦欣生殖（０１９５１），我在本欄也評論過，她

也是２０２０年我的鼠年推介股之一。

錦欣的賣點是甚麼？我相信，大家都會同意，國家不想你生育可能較容易，但到國家想你生

育的時候，卻未必可以「話生就生」吧！

過去幾十年，內地已經形成晚婚的趨勢，女性卵巢功能隨年齡下降，不孕症患者數量相應增

加，加上中國２５歲以下人工流產數目年逾１，３００萬，後遺症就包括了不孕。

因此，輔助生育市場在內地開始大行其道。過去，內地主要由政府醫院提供輔助生育服務，

而且價格受限制，但國家發改委在２０１６年發布《推進醫療服務價格改革的意見》中，放開了

「特需醫療」的價格，間接造就私營輔助生殖服務公司的發展。

錦欣就是在這個社會環境下誕生的公司。現時在內地，輔助生育技術受到嚴格監管，政府只

向三級醫院發放新的牌照。而內地民營的輔助生育機構只有幾十間，入行門檻頗高，即是說，雖

然市場競爭存在，但也是「可控」的。



＊錦欣是幫想生仔的客人＊



對於基層市民來說，如果需要輔助生育服務，雖然輪候時間較長，也被逼要揀政府醫院，因

為私營的輔助生育服務，以錦欣的收費為例，一個「取卵」周期的收費，大約要５萬元人民幣。

換句話說，錦欣的服務對象主要是一班已經富起來，又或者正在冒起的中產階層。我自己形

容，鼓勵生育的效果有限，反而協助一些真正想生育，但用自然方法不行的夫婦，以人工方法生

育，效果可能更好呢！

我不知道，未來會否有政策支持這類協助生育的公司，如果有，對錦欣當然是錦上添花。即

使沒有，這類公司的前景仍然很好，因為政府會鼓勵和營造一個「多生」的氛圍，有經濟能力的

人，應該有機會嘗試生育。如果自然方法不成，當然需要輔助生育的服務了。

因此，在一眾被炒起的「三孩政策」受惠股當中，我只信錦欣生殖一家！至於錦欣的基本因

素如何，下次再續。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

