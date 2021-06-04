《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：人幣匯率單邊升值預期漸減弱

《經濟通通訊社４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



上半年中國出口有望延續良好勢頭

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部新聞發言人高峰３日表示，今年上半年中國出口有望延續良好勢頭。商務部將持續做好大

宗商品保供穩價工作，積極推進進口多元化，加強國際合作，構建互利共贏的大宗商品穩定貿易

渠道。



人民幣匯率單邊升值預期逐漸減弱

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

６月３日，人民幣對美元匯率中間價報６﹒３８１１元，較前一交易日下調３８點，為連續兩日

下調。專家表示，目前，人民幣匯率單邊升值預期正趨於減弱。企業應樹立「風險中性」理念，

避免「炒匯」行為。



中美經貿領域已開始正常溝通

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部新聞發言人高峰３日表示，中美經貿領域已開始正常溝通，雙方溝通開局順暢，求同存異

是共識，下一步將共同努力務實解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。





《上海證券報》



習近平向上合組織民間友好論壇致賀信

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平３日向上合組織民間友好論壇致賀信稱，希望各方秉持「上海精神」，守望相助

，深化合作。要發揮民間外交優勢，拓寬各國人民心靈溝通渠道，為上海合作組織發展作出積極

貢獻。



公募基金揚帆資管大時代

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

潮平兩岸闊，風正一帆懸。站在新的發展起點上，公募基金作為專業投資者，當堅持價值投資、

長期投資和責任投資等理念，肩負起時代賦予的使命和擔當。



商務部：中美經貿領域已開始正常溝通

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部新聞發言人高峰３日表示，中美經貿領域已開始正常溝通，雙方溝通開局順暢，求同存異

是共識，下一步將共同努力務實解決一些具體問題，推動中美經貿關係健康穩定發展。





《證券時報》



７月起涉企經營許可實施全覆蓋清單管理

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院日前發布通知，部署自７月１日起，實施涉企經營許可事項全覆蓋清單管理，對所有涉企

經營許可事項按照直接取消審批、審批改為備案、實行告知承諾、優化審批服務等四種方式分類

推進審批制度改革。



商務部：中美經貿領域已開始正常溝通

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

商務部新聞發言人高峰３日在例行新聞發布會上表示，最近一周，國務院副總理劉鶴與美國貿易

代表戴琪和財長耶倫分別通話，雙方都認為，交流是專業、坦誠和建設性的，中美經貿領域已經

開始正常溝通。



排查經營貸精準施策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近期，廣州地方金融監督管理局要求小貸公司不得開展「過橋貸」「贖樓貸」業務。深圳也約談

多家贖樓擔保公司和小貸公司，要求全面排查經營用途貸款擔保業務，重點排查涉房擔保貸款和

委託貸款相關業務。（ｌｃ）

