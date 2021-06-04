【聚焦人幣】俄羅斯國家財富基金撤美元資產，人幣比重將升至三成

《經濟通通訊社４日專訊》俄羅斯財長Ａｎｔｏｎ Ｓｉｌｕａｎｏｖ在３日表示，在美方
制裁之下，為減少資產風險，俄羅斯國家財富基金將完全撤出美元資產，轉抱歐元、人民幣和黃
金，預計１個月內生效。經調整後，歐元資產比重將升至４０％，人民幣資產比重３０％，黃金
資產比重２０％，日圓和英鎊資產比重各５％，影響流動性資產規模約達１１９０億美元。
（ｃｔ）
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