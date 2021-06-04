《神州縱橫－凌昆》中國探空帶動科技發展

《神州縱橫》近期中國的太空活動接連取得重大突破，除了有積極進取而又務實高效的太空

發展策略外，還顯示了中國科技及工業水平的快速提升，其意義十分重大。



＊中國探空三大突破＊



一年來中國太空活動取得三大突破。一是探月，繼２０１９初成為首個登陸月背國後，去年

末又成為第三個登月採樣返回國，且取得約１０７千克月壤，遠多於當年蘇聯所得。二是太空站

建設，今年已成功安放天和核心艙及對接天舟貨運飛船。預料到明年將可達成容納三個太空人的

中國太空站。三是探火。於去年發射探察火星飛船後，至今已成功達致「繞落巡」三級目標，並

成為繼美國後第二個成功著陸火星並派出巡視車國家。中國的成就在國際比較下更覺突出。除美

國外主要發達國均無探月計劃，去年印度及以色列想爭做中國後落月第四國，卻失敗變成墮月。

今後中國還有更多探月計劃，並與俄羅斯合研月球基地建設。太空站方面，國際太空站本於

２０２５到達設計壽命，卻已兩度延期運作至２０２４年。俄羅斯宣布由２０２５起獨建太空站

，預計２０３０上天，而其他國家仍無計劃替換國際站，故有可能在一段的幾年期間中國站是唯

一太空站。探火方面，美國１９６９首次飛越火星（Ｆｌｙｂｙ），１９７１首次繞火，

１９７５首次落火，１９９６首次巡火，都是世界第一，前後共用了３２年。但中國跳過了飛越

一步，「繞落巡」一次達成而走完美國３２年之路。能有此成就，中國除充分發揮後進優勢外，

還吸收了探月經驗：由２００７及２０１０兩次繞月到２０１３落月巡月，前後也費了六年。



＊美國要與華競賽＊



其他國家探火更是荊棘滿途。前蘇聯１９７１落火幾乎成功，但之後多次嘗試均失敗，俄羅

斯１９９６再試亦失敗。歐盟２００３繞火成功，２０１６年與俄合作又成功繞火但落火失敗，

計劃明年再試。日本１９９８探火失敗。唯一值得注意者是印度早於２０１４繞火成功，而阿聯

酋今年２月９日亦繞火成功，比中國早了一日。但除美國外今後最有能力探火者還是中國，已計

劃要在火星採樣返回，中國的太空活動除可增加人類的太空智識外，更重要者是可帶動科技及相

關新興產業發展，如有專家提議中國應開發核動力飛船以利探測更邊遠的星體如海王星等。探索

太空是個長遠項目，但在當前中美對抗下不可能不被捲入地緣爭，尤其是兩點：（一）連美國評

論也承認禁制中國難阻其發展，取消相關法律的壓力日大，如ＮＡＳＡ正積極尋求與華合作。這

應給予美國在其他方面的禁制政策重大啟示。（二）挑起美國對華太空競賽。中國雖非志重爭先

但美國也坐不住了。在國會聽證會上ＮＡＳＡ便展示中國的探火照片，爭取撥款來應對中國的探

火及探月成績。不論如何，競賽可帶來更快進步。《資深評論員 凌昆》

